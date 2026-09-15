Los diplomáticos más experimentados del mundo están realizando evaluaciones alarmantes sobre el sangriento conflicto armado que se desarrolla en Europa del Este desde hace años. En una visita oficial a Azerbaiyán, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, hizo una declaración inesperada y contundente sobre la naturaleza actual de las operaciones militares en Ucrania. El jefe de la diplomacia turca subrayó que la situación en el frente ya no es una simple «guerra de desgaste» destinada a agotar los recursos de las partes, sino que se ha convertido en una guerra de exterminio y destrucción masiva. Destacando que la escala de la escalada crece día a día, Fidan pidió un cese inmediato de los combates para evitar catástrofes globales y la propagación de la guerra a otras regiones.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia de Kiev, Andriy Sybiha, reveló que la parte ucraniana está dispuesta a organizar un encuentro directo en suelo turco entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin y que estas negociaciones podrían servir para poner fin a la guerra. Entonces, ¿por qué el jefe de la diplomacia de Ankara está dando la voz de alarma sobre esta nueva fase destructiva de la guerra?, ¿puede Turquía volver a ser el centro de las negociaciones de paz?, y ¿cuándo podría llevarse a cabo el histórico encuentro entre Putin y Zelenski ?

«Convertida en una guerra de exterminio»: la alarmante evaluación de Hakan Fidan

La advertencia urgente lanzada por el jefe de la diplomacia turca desde Bakú:

La fase de «desgaste» ha terminado: «La guerra de desgaste en Ucrania se ha convertido en una guerra de destrucción y exterminio total», subrayó Hakan Fidan;

Ya no quedan zonas seguras: El ministro señaló que hoy en día no queda ninguna zona segura que no haya sido blanco de ataques militares y que el número de víctimas civiles aumenta constantemente;

Riesgo de catástrofe global: Según Fidan, si las operaciones militares no se detienen, la escala del conflicto podría crecer exponencialmente con el tiempo y extenderse a otros países vecinos y regiones.

El terreno turco y la misión de mediación de Ankara

La fórmula de paz y las iniciativas internacionales del equipo de Erdogan:

Llamado a un alto el fuego inmediato: Turquía insta a todas las partes a deponer las armas de inmediato y volver a la mesa de negociaciones para evitar nuevas catástrofes;

Diálogo equilibrado con ambas partes: Ankara utiliza activamente su potencial de mediación como el único país de la OTAN que mantiene contactos directos tanto con Moscú como con Kiev;

Seguridad en el Mar Negro: Turquía expresa su disposición a desempeñar un papel principal en el mantenimiento de la seguridad regional y el restablecimiento de los corredores humanitarios.

Encuentro Zelenski-Putin: Ucrania ha dado su consentimiento

Posición de Kiev y posibles condiciones de las negociaciones:

Diálogo cara a cara en Turquía: El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, indicó tras sus conversaciones con Hakan Fidan en julio que Kiev estaba plenamente dispuesta a que Zelenski y Putin se reunieran en Turquía;

Resultado principal esperado: El jefe de la diplomacia ucraniana subrayó que, tras un encuentro cara a cara entre los dos líderes, se podría alcanzar un acuerdo oficial de alto el fuego;

Deshielo diplomático: Si Turquía logra reunir a las partes alrededor de una mesa, sería el mayor éxito diplomático para poner fin a la guerra desde las negociaciones de Estambul en 2022.

Esta declaración firme y grave de Hakan Fidan desde Bakú fue una señal seria que recordó a la comunidad internacional que esta guerra está llevando no solo a los dos países, sino a todo el continente hacia la catástrofe.

¿En qué medida cree que las palabras de Hakan Fidan sobre el paso de la guerra a una fase de exterminio reflejan la realidad en el frente? ¿Puede llevarse a cabo pronto un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin bajo mediación turca y conducir al fin de la guerra? ¡Comparta sus análisis en los comentarios y difunda este importante análisis diplomático sobre la seguridad global a todos sus amigos y seres queridos!