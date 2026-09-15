El smartphone iQOO 16 presentado con pantalla de 165 Hz y batería de 8400 mAh

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El smartphone iQOO 16 presentado con pantalla de 165 Hz y batería de 8400 mAh

En un momento en que el mercado de los smartphones evoluciona rápidamente, los fabricantes siguen sorprendiendo a los usuarios con sus nuevos dispositivos insignia. Según ixbt.com, la marca iQOO ha anunciado la fecha de presentación oficial de su próximo flagship, el smartphone iQOO 16. Aunque se posiciona como un modelo de serie estándar, sus características técnicas compiten con los gadgets más caros de clase Pro Max. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La ceremonia de lanzamiento del nuevo smartphone está programada para el 29 de septiembre en China, y se espera que las ventas comiencen el mismo día. En cuanto a su apariencia, el dispositivo está diseñado con el estilo «Tomorrow’s Porthole». La estructura decorativa que integra los tres módulos de cámara recuerda a la escotilla de una nave espacial, dando al diseño un aspecto futurista único.

Pantalla avanzada en colaboración con Samsung

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su pantalla de 6,85 pulgadas fabricada por Samsung Display. El iQOO 16 se convierte en el primer smartphone del mundo equipado con una pantalla 2K y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Estas especificaciones marcan un paso importante para los entusiastas de los juegos y los amantes de la alta calidad de imagen.

Este panel se basa en materiales M16 y la tecnología LEAD 2.0, que funciona sin un polarizador tradicional. El fabricante afirma que esta solución permite reducir el consumo de energía en aproximadamente un 30 %. Además, la pantalla ofrece un brillo de hasta 2800 nits en toda la superficie y hasta 10 000 nits localmente. Para proteger la vista, se han incluido tecnologías de DC Dimming y PWM a 3300 Hz.

Alto rendimiento y autonomía impresionante

El hardware también incorpora los últimos avances, funcionando con la nueva plataforma insignia Snapdragon y el chip de juego dedicado iQOO Q4. El dispositivo cuenta con motores de vibración mejorados y altavoces de calidad. En cuanto a la memoria, los usuarios disponen de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno.

Para garantizar la autonomía, se ha seleccionado una batería masiva de 8400 mAh. La batería se puede cargar rápidamente con 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. El sistema operativo utilizado es Android 17 basado en la interfaz OriginOS 7.

Capacidades de cámara y nivel de protección

Se ha prestado especial atención a las capacidades fotográficas, ya que el smartphone incluye tres módulos de 50 MP. Estos incluyen un sensor principal ampliado de 1/1,3 pulgadas, un objetivo ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico.

La durabilidad también se ha tomado en serio, contando el smartphone con estándares de protección IP68 e IP69 contra polvo y agua. Esto lo convierte no solo en una herramienta con potentes características técnicas, sino también en un compañero fiable en diversas condiciones difíciles.

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Abror Shuhratov
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