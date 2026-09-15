Alojamiento y comida gratis: en un distrito de Tayikistán, la hospitalidad es un regalo

En el mundo acelerado de hoy, donde el materialismo y el comercio ocupan el primer lugar, es difícil creer que todavía existan lugares de generosidad genuina que desafían la imaginación. En el pintoresco distrito de «Kuhistoni Mastchoh», situado en el corazón de las altas montañas de la vecina Tayikistán, el alojamiento, la comida caliente y el descanso se organizan de forma totalmente gratuita para turistas y viajeros. Cualquier extraño que ponga un pie en esta región nunca se quedará en la calle; después de saludar a los lugareños, su primera pregunta siempre será: «¿Tienes dónde dormir?»

No hay ni un solo hotel oficial o albergue de pago en todo el distrito, porque allí no se siente la más mínima necesidad de ellos. Cada uno de los casi cuatro mil hogares de la zona se ha convertido voluntariamente en una casa de huéspedes con las puertas abiertas de par en par. Brindar servicios gratuitos a los viajeros no es solo una generosidad temporal, sino un principio sagrado y un estilo de vida heredado de generación en generación. Entonces, ¿cómo logran los habitantes de Mastchoh acomodar hasta 100 invitados en una noche, qué significa el antiguo verso en el dintel de la puerta y cuál es el secreto de su mesa gratuita?

«Sin hoteles»: 4000 hogares, 4000 refugios gratuitos

El sorprendente orden y hospitalidad en un distrito montañoso:

No hay necesidad de hoteles: Cualquier viajero que visite el distrito de «Kuhistoni Mastchoh» no encontrará ningún hotel de pago, porque todas las puertas están abiertas para los extranjeros;

Casi 4000 casas gratuitas: Cada una de las cerca de 4000 familias que viven en el distrito recibe a un viajero desconocido como si fuera un pariente y le ofrece alojamiento gratuito para pasar la noche;

Comida y alojamiento a voluntad: Los turistas pueden quedarse tanto como deseen y disfrutar de las delicias de la mesa local; no se exige ningún pago por ello.

«Una mesa servida desde 1987»: La sorprendente confesión del dueño de casa

Un testamento paterno y un legado transmitido de generación en generación:

39 años de mesa ininterrumpida: «Desde 1987, nuestra mesa permanece así servida. Sin importar quién llegue, incluso si vienen en familia, los recibimos y despedimos con honores según nuestras tradiciones nacionales», dice uno de los propietarios locales;

Invitados de todos los rincones del mundo: El propietario destaca que cientos de viajeros provenientes de Rusia, Pakistán, India, Kirguistán y de Uzbekistán, específicamente de las ciudades de Taskent y Qarshi, han sido huéspedes en este refugio gratuito;

60 a 100 invitados en una noche: «Nuestra casa tiene espacio para que hasta 100 personas duerman cómodamente al mismo tiempo. Hace dos años llegaron 60 personas a la vez, y las recibimos a todas con gusto. Yo mismo preparo la comida y el té, preparo las camas, y mis hijos y nueras ayudan», declara con orgullo el patriarca de la familia.

La sabiduría en el dintel: «¡No te vayas sin recibir tu parte!»

El testamento de los antepasados y el mundo interior de los habitantes de Mastchoh:

El verso histórico en el portón: En el dintel de la casa hay un poema que quedó como recuerdo de su padre: «Barodaroni rahguzar. Nasibi giru badguzar. Pushaymoni xub nest. Niyat hamin bud az azal»;

Significado sagrado: El contenido de este verso es un llamado noble: «Oh hermano viajero, no te vayas de esta casa sin recibir tu parte. Nuestra intención ha sido esta desde el principio, no te vayas sin nada para que no te arrepientas»;

Un ejemplo de hermandad y solidaridad: En un mundo comercializado, tales valores, donde uno puede ofrecer su hogar, su comida y su corazón a extraños de forma desinteresada, son la cumbre de la verdadera hermandad y benevolencia entre los pueblos de Asia Central.

Esta tradición invaluable de los habitantes de «Kuhistoni Mastchoh» demuestra una vez más al mundo entero que la humanidad, la hospitalidad y la ayuda desinteresada están por encima de cualquier riqueza o dinero.

¿Qué virtud cree que impulsa a toda una población de un distrito en el siglo XXI a servir gratuitamente a extranjeros sin ningún interés comercial? ¿Cómo califica el comportamiento de las familias que abren sus puertas y sirven mesas para hasta 100 personas? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este artículo sobre este hermoso y sorprendente ejemplo de humanidad con todos sus amigos y amantes de los viajes!