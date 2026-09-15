China alcanza a los líderes del mercado de semiconductores

Los fabricantes chinos de chips de memoria están reduciendo rápidamente la brecha tecnológica con los líderes mundiales, logrando resultados significativos en la industria de los semiconductores. Según la Korea Semiconductor Industry Association (KSIA), China está actualmente a solo un año de Corea del Sur en la producción de memoria NAND, dos años en DRAM y tres años en el complejo segmento de HBM, cuando hasta hace poco la diferencia era de cinco años. Así lo informa Ixbt.com informa .

En este proceso, YMTC y CXMT se perfilan como las principales fuerzas impulsoras. YMTC se especializa principalmente en memoria flash NAND, mientras que CXMT se dedica a la producción de memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM). China está logrando grandes éxitos especialmente en el mercado de memoria flash: mientras que los líderes mundiales Samsung y SK hynix comenzaron a migrar a memorias NAND de más de 300 capas en 2025, YMTC ya domina chips de 270 capas.

DRAM y memoria para IA

En la producción de DRAM, las empresas chinas tampoco están reduciendo el ritmo. A pesar de que Samsung y SK hynix adoptaron antes la memoria DDR5, CXMT ha ido cerrando esta brecha gradualmente, logrando lanzar modelos LPDDR5X y comenzando a dominar la próxima generación de memoria móvil. Sin embargo, la situación es más compleja en el segmento de memoria HBM de alta velocidad utilizada en aceleradores de IA.

La KSIA informa que CXMT tiene un retraso de tres años en esta área. Aunque la empresa ha comenzado la producción de prueba de memoria HBM3E, el rendimiento de chips utilizables se estima actualmente en solo un 25 %. La creación de conexiones verticales fiables entre memorias multicapa sigue siendo uno de los principales problemas. Para resolverlo, se están utilizando la arquitectura X-Stacking de YMTC y tecnologías de unión híbrida cobre-cobre.

Volúmenes de producción y perspectivas

Es notable que estos logros se alcancen a pesar de las estrictas restricciones, como la prohibición de suministrar equipos de litografía EUV avanzados a empresas chinas. A pesar de ello, las empresas chinas están aumentando drásticamente sus capacidades de producción. CXMT planea producir aproximadamente 300 000 obleas de 300 mm al mes en tres plantas, y la capacidad para HBM podría alcanzar las 50 000 obleas mensuales.

Una vez finalizada la construcción de las nuevas plantas en Shanghái y Hefei, se espera que la capacidad total alcance las 600 000 obleas al mes en el futuro. Si estos planes se cumplen, para 2030 CXMT podría superar a la estadounidense Micron en volumen físico. Al mismo tiempo, YMTC también está ampliando sus capacidades, con el objetivo de producir 300 000 obleas al mes para principios de 2027.