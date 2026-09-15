Al-Ain golea 4-0 a Al-Nassr: ¡Una sensación monumental en la Champions League Élite de la AFC!

Un resultado mundial que sacudió a todo el fútbol continental se registró en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League de la AFC. Arabia Saudita, el club gigante lleno de estrellas, Al-Nassr, viajó para enfrentarse al equipo emiratí Al-Ain y sufrió una derrota humillante y aplastante de 0-4. Con Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix y Simakan en defensa, el superclub de Riad, con sus estrellas mundiales, se mostró totalmente impotente ante los ataques feroces de los locales.

Para Al-Ain, Soufiane Rahimi fue el héroe con un doblete (minutos 25 y 63), mientras que su homónimo amplió el marcador en el minuto 72, y el legionario griego Georgios Giakoumakis selló el destino del partido en el minuto 85. Los errores defensivos y la fragilidad del portero Al-Aqidi, junto con la incapacidad del trío ofensivo para romper la defensa rival, llevaron a un inicio de torneo catastrófico para los saudíes. ¿Cómo pudo el equipo más caro de Asia ser humillado en los EAU, por qué Ronaldo y sus compañeros estuvieron ausentes y qué táctica permitió a Al-Ain triunfar?

4 goles sin respuesta de Al-Ain: El drama del partido paso a paso

Los momentos decisivos en los que se marcaron los goles durante el encuentro en los EAU:

Minuto 25 — El primer golpe de Rahimi: Soufiane Rahimi abrió el marcador en el minuto 25, poniendo a los locales por delante y exponiendo las carencias de la defensa de Al-Nassr (1-0);

Minuto 63 — Doblete y estupor: A mediados de la segunda parte, el mismo Soufiane Rahimi marcó por segunda vez contra los saudíes, firmando su doblete (2-0);

Minuto 72 — El gol humillante de Soufiane Rahimi: La estrella de Al-Ain, Soufiane Rahimi, puso el 3-0 en el minuto 72, sellando prácticamente el destino del encuentro;

Minuto 85 — El golpe de gracia de Giakoumakis: Poco antes del final del partido, el suplente Georgios Giakoumakis marcó el cuarto gol, terminando totalmente con Al-Nassr (4-0).

Ronaldo, Mané y Félix: Una noche donde las estrellas quedaron en la sombra

Las calificaciones y rendimientos decepcionantes de las estrellas de Al-Nassr:

La parálisis de la línea de ataque: Cristiano Ronaldo (calificación 6.8), Sadio Mané (6.0) y João Félix (7.1) no encontraron ninguna solución peligrosa para romper el bastión defensivo de Al-Ain durante 90 minutos;

Desorden defensivo: La defensa del club de Riad y el portero Al-Aqidi (calificación 5.8) cometieron errores graves, ofreciendo ocasiones fáciles a los atacantes rivales;

Diferencia de calificaciones colectivas: Mientras que Al-Ain contaba con jugadores como Rahimi (8.6) y Gamarra (8.0), la calificación colectiva global de Al-Nassr fue de solo 6.4 (frente al 7.3 de los locales).

¡Inicio sensacional en la Champions: ¿Está en crisis el gigante saudí?

Las consecuencias de esta dura derrota en la tabla y la competición:

Una señal fuerte de Al-Ain: El club de los EAU venció a uno de los favoritos del continente desde la primera jornada, demostrando la seriedad de sus ambiciones en el torneo;

Un golpe humillante para Al-Nassr: La derrota 0-4 de un club que ha acumulado fichajes multimillonarios y leyendas del fútbol mundial desató una ola de críticas feroces en los medios saudíes;

Cuerpo técnico bajo presión: La falta de equilibrio táctico y la ineficacia de las estrellas ponen seriamente en duda el futuro del cuerpo técnico.

Esta victoria aplastante de Al-Ain sobre Al-Nassr demostró una vez más que no son los nombres prestigiosos los que ganan, sino la cohesión y la disciplina en el campo.

En su opinión, ¿quién es el más responsable de esta derrota humillante de Al-Nassr: la táctica del entrenador o la pasividad de las estrellas? ¿Puede Al-Nassr recuperarse y luchar por el título de la Champions? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este análisis de la sensación asiática a todos sus amigos aficionados al fútbol!