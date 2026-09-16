Un helicóptero de NBC que cubría un accidente en Los Ángeles se estrella, dejando tres muertos (video)

En Los Ángeles, Estados Unidos, un helicóptero de noticias perteneciente al canal NBC4 que cubría un accidente de tráfico desde el aire se estrelló, dejando tres muertos. Otra persona fue trasladada al hospital, según informó Reuters.

El incidente ocurrió la noche del 15 de septiembre en el área de Chatsworth. El helicóptero NewsChopper4 estaba cubriendo un accidente de tráfico previo. En dicho accidente, un SUV chocó contra un autobús urbano, resultando en al menos dos muertos y seis heridos.

El helicóptero cayó en un estacionamiento a unos 1,6 kilómetros del lugar del accidente, provocando un incendio. Cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados por el fuego. Más de 50 bomberos fueron desplegados en el lugar.

Entre los fallecidos se encuentran dos personas a bordo del helicóptero: la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. La tercera víctima se encontraba en tierra.

La causa del desplome del helicóptero es desconocida por el momento. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) están investigando el incidente.