En la Olimpiada de Ajedrez, centro mundial de la gimnasia mental, se anunciaron las alineaciones oficiales y la distribución de tableros de los equipos favoritos a las medallas de oro. El mayor interés de la comunidad ajedrecística y de millones de aficionados se centró en el equipo de la India: ¿en qué tablero jugaría el prodigio Dommaraju Gukesh, aspirante al título mundial? ¿Primero, segundo o tercero? Finalmente, la decisión oficial de la India causó un gran revuelo: ¡Gukesh, el principal aspirante al título, fue asignado al último tablero, el 4º!

Los responsables indios decidieron formar el equipo estrictamente según el ranking FIDE: Praggnanandha en el primer tablero, Erigaisi en el segundo, Sarin en el tercero, seguidos por Gukesh, mientras que Vidit quedó como reserva. Sin embargo, no todos los equipos siguieron el ranking a ciegas. El capitán de Uzbekistán, vigente campeón olímpico y favorito, Rustam Kasimdzhanov, realizó un movimiento táctico inesperado. A pesar de que el ranking de Nodirbek Abdusattorov es ligeramente inferior al de Javokhir Sindarov, el experimentado entrenador confió el primer tablero a Abdusattorov. Los equipos de EE. UU. y China también desplegaron sus alineaciones más temibles.

¿Qué ventaja aporta esta decisión táctica de Rustam Kasimdzhanov para Uzbekistán , es el descenso de Gukesh al 4º tablero una trampa para los rivales y quiénes son los más cercanos al oro de la Olimpiada Mundial?

«El movimiento magistral de Kasimdzhanov»: la intriga táctica en el equipo de Uzbekistán

Distribución de tableros y estrategia del capitán de la selección nacional de Uzbekistán:

1er tablero — Nodirbek Abdusattorov: Aunque Javokhir Sindarov ha superado ligeramente los indicadores en los últimos rankings, Rustam Kasimdzhanov confió la lucha contra los rivales más difíciles al líder del equipo, Abdusattorov;

2º tablero — Javokhir Sindarov: Sindarov, que irrumpe con fuerza en la élite mundial, será responsable de asestar un golpe contundente a cualquier gran maestro rival en el segundo tablero;

3er y 4º tableros — Nodirbek Yakubboev y Shamsiddin Vokhidov: Estos dos grandes maestros, pilares del equipo, tienen la misión de asegurar los puntos de victoria para Uzbekistán;

Reserva — Mukhidin Madaminov: El talentoso joven gran maestro está listo para entrar en combate en el momento necesario como fuerza de reserva principal.

La decisión matemática de la India: ¿por qué Gukesh bajó al 4º tablero?

Posición oficial del super-equipo indio y análisis de expertos:

Principio estricto de ranking: La Federación de Ajedrez de la India eligió distribuir los tableros basándose únicamente en las cifras oficiales del ranking FIDE, sin considerar estatus personales o títulos de campeón;

Praggnanandha y Erigaisi al frente: Como resultado, Rameshbabu Praggnanandha ocupa el primer tablero, Arjun Erigaisi el segundo y Nihal Sarin el tercero;

Gukesh — «el arma secreta»: El hecho de que Gukesh, aspirante a la corona mundial, juegue en el 4º tablero podría ser un «arma necesaria pero aterradora» utilizada por la India para aplastar a los rivales en los últimos tableros y lograr una victoria absoluta;

Vidit en reserva: Vidit Gujrathi, con años de experiencia, obtuvo el estatus de jugador reserva detrás de este poderoso cuarteto.

EE. UU. y China: La respuesta de los gigantes mundiales

Las alineaciones presentadas por otros favoritos:

La superpotencia de EE. UU.: El equipo estadounidense confió, como de costumbre, en la experiencia y el alto nivel: Fabiano Caruana (1º), Wesley So (2º), Hans Niemann (3º), Levon Aronian (4º) y Awonder Liang (reserva);

El tándem campeón de China: China, otro gigante de la Olimpiada, despliega a grandes maestros imperturbables como Ding Liren, Wei Yi, Yu Yangyi, Xu Xiangyu y Wang Yue;

Campo de batalla sin tregua: La intensa confrontación entre Uzbekistán, India, EE. UU. y China promete convertir esta Olimpiada en la competición más espectacular de la historia del ajedrez.

La decisión lógica y valiente de Rustam Kasimdzhanov, junto con el equipo de Uzbekistán liderado por Abdusattorov y Sindarov, están listos para conquistar una vez más la cima del reino mundial del ajedrez.

¿Cree usted que la decisión de Rustam Kasimdzhanov de confiar el primer tablero a Nodirbek Abdusattorov, a pesar del mayor ranking de Javokhir Sindarov, para Uzbekistán podrá traer las medallas de oro? ¿No es el descenso de Gukesh al 4º tablero una trampa astuta de la India para los otros equipos? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta con orgullo el análisis del camino al oro de los grandes maestros uzbekos con todos los aficionados al ajedrez y sus seres queridos!