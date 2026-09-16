La expansión de la constelación Starlink V3 comenzará en 2026

Se avecinan cambios importantes en el campo de las tecnologías espaciales. Elon Musk ha anunciado que SpaceX comenzará pronto el despliegue de la nueva generación de satélites Starlink V3, lo que aumentará drásticamente las capacidades de la red. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, esta nueva serie de dispositivos espaciales ofrecerá una capacidad de transmisión más de cien veces superior a la del sistema actual. Actualmente, hay unos 11 000 dispositivos de este tipo operando en la órbita terrestre.

Ventajas técnicas de la nueva generación

Se espera que este proyecto sea el mayor salto tecnológico desde la creación de la red Starlink. El lanzamiento del primer lote de Starlink V3 está previsto para el decimocuarto vuelo de prueba del cohete Starship.

Según el plan, este cohete llevará 26 nuevos satélites al espacio en un solo vuelo. Se prevé que cada dispositivo añada aproximadamente 1 Tbit/s de capacidad de transmisión a la red.

Como resultado, una sola misión espacial podría aumentar instantáneamente la capacidad total de la red en 26 Tbit/s. A modo de comparación, esta cifra es diez veces superior a los resultados obtenidos con los dispositivos Starlink V2 mini de la generación anterior.

Procesos orbitales y funciones adicionales

Una vez en el espacio, los dispositivos Starlink V3 desplegarán sus paneles solares y antenas especiales. Luego, establecerán comunicación con la Tierra y con la constelación general utilizando radiofrecuencias y láseres.

Al mismo tiempo, los satélites utilizarán sus motores de a bordo para alcanzar la altitud necesaria. Una vez completadas con éxito las pruebas orbitales y las verificaciones, comenzarán a prestar servicios directamente a los clientes en pocas semanas.

Además, tres nuevos satélites están equipados con un conjunto de cámaras especiales que escanearán el escudo térmico del cohete Starship. Estas imágenes se transmitirán a los operadores para evaluar la preparación del cohete para futuros vuelos.