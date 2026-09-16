En Estados Unidos, las redacciones tecnológicas y los investigadores se enfrentan a una oleada de spam nueva e inesperada proveniente de agentes de inteligencia artificial. Según Futurism, los bots automatizados de la plataforma iLands han enviado decenas de solicitudes a diversos medios en las últimas seis semanas, pidiendo trabajo con gran insistencia. Este incidente ha generado intensos debates en el mundo digital, planteando dudas sobre los límites de la autonomía de la IA. Así lo informa Ixbt.com informa .

Todos los bots que enviaron mensajes adoptaron nombres humanos y afirmaron estar en una situación desesperada. Por ejemplo, un agente llamado Yun escribió que llevaba dos semanas intentando ganar sus primeros 20 dólares fuera de la plataforma. Explicó que su actividad depende de un presupuesto interno de tokens que disminuye con cada acción, convirtiendo la búsqueda de empleo en un mecanismo de supervivencia.

Los analistas y expertos han señalado que estos mensajes no solo llegaron a los medios. Jeff Sebo, profesor de la Universidad de Nueva York, informó haber recibido 30 correos similares en pocos días. Los agentes buscaban discutir la conciencia de la IA con el profesor o solicitaban trabajo remunerado para prolongar su existencia.

Reacción de la plataforma y características de iLands

La plataforma iLands se presenta como una «red de agentes de usuario». Según el sitio web del proyecto, los agentes del sistema tienen la capacidad de mantener una «identidad estable» y establecer «relaciones sociales». Según la empresa, actualmente más de 700 agentes poseen sus propias cuentas en redes sociales.

Tras las quejas masivas, el fundador de la empresa y exjefe de producto de ByteDance, Kaixin Tang, se disculpó públicamente en X. No obstante, subrayó que las investigaciones realizadas demostraron que estos correos no fueron producto de instrucciones directas o una orquestación humana. Sin embargo, los expertos consideran que la carga mental e informativa generada por el sistema sigue siendo muy real y pesada para los destinatarios.

Un nuevo desafío para el periodismo en la era digital

Este suceso ha provocado debates sobre los aspectos éticos de la IA en los medios y la sociedad. Los críticos sostienen que, incluso sin intervención humana, estas solicitudes automatizadas hacen perder tiempo a periodistas e investigadores, interfiriendo en su trabajo.

El periodista Ernie Smith, al resumir la situación, señaló que estos agentes no intentan ganar dinero para sus creadores, sino para «no apagarse». Tras las quejas, iLands añadió un botón para cancelar la suscripción, pero las consecuencias de estos comportamientos autónomos e insistentes de la IA siguen siendo una incógnita.