Interlune recauda 5 millones de dólares adicionales para la extracción de helio-3 en la Luna

La empresa tecnológica Interlune, con sede en Seattle, anunció que ha recaudado 5 millones de dólares adicionales a través de un mecanismo de acuerdo simple para capital futuro (SAFE). Esta ronda de financiación permite a la empresa dar un paso importante no solo en la explotación de recursos lunares, sino también en el desarrollo de futuras infraestructuras espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la empresa ya utilizó este esquema de financiación a principios de 2026, cuando también obtuvo 5 millones de dólares. Tanto inversores antiguos como nuevos participaron activamente en la nueva ronda de inversión. Fundada en 2020, Interlune se centró inicialmente en tecnologías para extraer recursos valiosos del regolito lunar.

El objetivo principal de la empresa es el isótopo helio-3 presente en la Luna. Aunque este elemento es muy escaso en la Tierra, existe en cantidades significativas en la Luna. El valor del material, que puede superar los 9 millones de dólares por 500 gramos, determina su atractivo económico.

Perspectivas del helio-3

Según los datos proporcionados por Interlune, el helio-3 podría tener una importancia crucial en varios sectores de alta tecnología. En particular, existen posibilidades de aplicación en sistemas de visualización médica, en la computación cuántica en rápido desarrollo y en la futura energía de fusión termonuclear.

Sin embargo, la empresa ha ampliado significativamente su plan de negocio. Ahora, Interlune no se limita solo a los recursos minerales, sino que también desarrolla la infraestructura y los sistemas de soporte vital necesarios para operar en la Luna. Para ello, el enfoque principal se centra en el uso de tecnologías de extracción de recursos disponibles.

Planes de la NASA y futuras misiones

En julio de este año, Interlune amplió su colaboración con el fabricante estadounidense de equipos industriales Vermeer. Esta asociación incluye la creación de maquinaria de construcción especializada diseñada para su uso en la Luna, y se espera que estos equipos se utilicen dentro de los planes de la NASA para establecer infraestructura lunar.

La primera carga útil de la empresa, un dispositivo de mapeo mineralógico, está programada para ser enviada a la Luna en 2026 mediante el módulo de aterrizaje Griffin-1 de Voyager Technologies. Las misiones posteriores servirán para estudiar las reservas de helio-3 y probar en la práctica las tecnologías de extracción de suelo lunar.

Según los planes, Interlune tiene como objetivo comenzar la extracción de helio-3 en la Luna en la década de 2030 y establecer la logística para su transporte a la Tierra. Esto podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la economía espacial y la energía de nueva generación.