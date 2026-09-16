SpaceX prueba escudos térmicos reciclados para Starship

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SpaceX prueba escudos térmicos reciclados para Starship

La empresa líder en el sector aeroespacial ha mejorado significativamente el escudo térmico del cohete Starship, diseñado para vuelos interplanetarios. Según informa ixbt.com, los ingenieros están tomando medidas importantes para modernizar el revestimiento térmico antes del 14º vuelo de prueba. En particular, por primera vez en la historia, componentes de una nave espacial que completó con éxito un vuelo anterior se instalarán en una nueva. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha comunicado que las placas de protección, que resguardan el casco de la nave de temperaturas extremadamente altas, contarán con mecanismos de fijación adicionales en las zonas donde las cargas aerodinámicas son mayores durante el vuelo. Además, los expertos identificaron y eliminaron las rutas de circulación de plasma caliente bajo las placas. La experiencia demostró que el uso de placas curvadas en ciertas secciones reduce considerablemente el nivel de calentamiento en las juntas.

Un paso histórico y el historial de pruebas

La novedad más destacada de esta modernización es que se planea reinstalar en el casco del Ship 41 dos placas de protección retiradas de la nave espacial Ship 40. Este es el primer caso en la historia del programa Starship de reutilización de placas de protección, y representa una prueba crucial para la rápida restauración de las naves y la reducción de los costes operativos en el futuro.

Cabe recordar que el Starship Ship 40, del cual se extrajeron estas placas, participó en el 13º vuelo, una de las pruebas más exitosas del programa. Tras este ensayo, la nave amerizó con éxito en el océano y permaneció allí durante un largo periodo, lo que permitió a los ingenieros estudiar el impacto del agua salada y del entorno exterior.

Planes futuros y vuelos esperados

Según Elon Musk, director de la compañía, SpaceX comenzará a desplegar la nueva generación de satélites Starlink V3 en el espacio este mismo mes. Este es el siguiente paso para ampliar las capacidades de la red global de Internet de la empresa.

Actualmente, los expertos centran toda su atención en la próxima etapa importante. El próximo lanzamiento orbital del Starship está programado para el 22 de septiembre de este año. Los expertos y entusiastas de la tecnología espacial esperan con gran interés ver si SpaceX logrará poner la nave en órbita en esta ocasión.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkEspacio
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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