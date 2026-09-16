Jefe de la NASA: EE. UU. debe aterrizar en la Luna antes que China

EE. UU. debe pisar la Luna antes que los astronautas chinos, ya que el resultado de la nueva carrera espacial podría tener un impacto serio no solo en los programas espaciales, sino también en las alianzas internacionales, los estándares tecnológicos y la influencia global de Estados Unidos. Así lo informó el jefe de la NASA, Jared Isaacman. Destacó que esta competencia se ha convertido en un componente vital de la seguridad nacional del país. Según Ixbt.com, informa al respecto.

Actualmente, la NASA planea llevar humanos a la superficie lunar en 2028, mientras que China tiene prevista su misión tripulada para 2030. Sin embargo, como reporta ixbt.com, si los expertos estadounidenses no cumplen con el cronograma, existe la posibilidad de que Pekín supere a Estados Unidos. Esto podría ser decisivo para el equilibrio geopolítico futuro.

El polo sur de la Luna y las capacidades limitadas

El polo sur de la Luna ha sido designado como el área principal de la nueva carrera espacial. Existe una alta probabilidad de que esta región contenga recursos minerales, y sus condiciones son ideales para probar tecnologías necesarias para futuras misiones a Marte. Al mismo tiempo, los lugares adecuados para el aterrizaje y las operaciones son muy limitados.

Isaacman comparó estas áreas con «plazas de estacionamiento limitadas» y señaló que ambos países las reclaman. La parte que llegue primero podría influir directamente en qué tecnologías desarrollan otros países, qué estándares adoptan y con quién colaboran en materia de seguridad.

Paralelos históricos y cooperación militar

El jefe de la NASA recordó la misión Apollo 11 de 1969, calificándola como una brillante demostración de las capacidades de EE. UU. En su opinión, si China logra el éxito primero esta vez, podría tener un impacto adverso en la influencia estadounidense y generar consecuencias negativas.

En este sentido, Isaacman se mostró a favor de fortalecer la cooperación entre la NASA y el Pentágono. Aunque ambas agencias sigan siendo estructuras separadas, es conveniente que desarrollen conjuntamente operaciones y tecnologías en el espacio lunar, así como proyectos de energía nuclear espacial.

Según el experto, el trabajo por separado de ambas agencias conduce a la dispersión de recursos limitados. Las inversiones conjuntas permitirían un uso más eficiente de las capacidades de los programas espaciales civiles y militares.