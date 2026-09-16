Duelo contra los «Leones de Baréin»: Nasaf comienza su camino en la ACL-2

La lucha del fútbol uzbeko en los escenarios continentales se intensifica. Hoy, 16 de septiembre, el club Nasaf de Qarshi se enfrentará fuera de casa a uno de los equipos más ricos y ambiciosos de Baréin, Al Khaldiya, en el marco de la 1ª jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2 (ACL-2). A pesar de haber sido fundado en 2020, el equipo anfitrión, conocido entre los aficionados como los «Leones de Baréin», ya es bicampeón de Baréin, doble ganador de la Copa del Rey y cuádruple ganador de la Supercopa. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Baréin en Riffa, con capacidad para más de 24 000 espectadores, será una verdadera prueba táctica para los «Dragones».

Esto se debe a que los bareiníes, bajo la dirección del reconocido experto croata Goran Tomić, están arrasando en la nueva temporada: han marcado 10 goles en 3 partidos, llegando incluso a destruir al Al Najma por 7-2. Además, el club reforzó drásticamente su plantilla en verano con la estrella de la selección nacional de Sudáfrica, Patrick Maswanganyi, el defensa de la selección de Macedonia del Norte, Darko Velkovski, y hábiles legionarios europeos. Entonces, Ruziqul Berdiyev sus pupilos podrán detener los ataques violentos de los «Leones de Baréin», ¿será suficiente la experiencia internacional de Nasaf para ganar y podrá el club de Qarshi comenzar la ACL-2 con 3 puntos?

«8 trofeos en 4 años»: ¿Qué clase de equipo es Al Khaldiya?

Los enormes éxitos logrados por el club bareiní en poco tiempo:

Historia de un ascenso meteórico: El club fue fundado el 27 de octubre de 2020 y en solo cuatro años se convirtió en el indiscutible hegemón del país;

Palmarés: Los «Leones de Baréin» son bicampeones nacionales (2022/23 y 2023/24 consecutivamente), doble ganadores de la Copa del Rey y cuádruple ganadores de la Supercopa de Baréin;

Lucha de la temporada pasada: En el campeonato nacional, sumaron 54 puntos y ocuparon el segundo lugar detrás del Al Muharraq, que obtuvo 55;

Experiencia internacional: En 15 partidos bajo el estandarte de la AFC, han registrado 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas, siendo su mejor resultado los octavos de final de la ACL-2 2024/25.

10 goles en 3 partidos y un marcador de 7-2: La aterradora forma del rival

Las estadísticas del equipo dirigido por Goran Tomić en la nueva temporada:

La humillación del Al Najma: Desde la primera jornada del campeonato de Baréin, enviaron una señal contundente a toda la liga al marcar 7 goles (7-2);

Inicio confiado: Tras vencer 3-1 al A'Ali en la segunda jornada y empatar 0-0 con el Al Riffa en la tercera, el equipo suma 7 puntos y ocupa los primeros lugares;

La escuela del entrenador croata: El equipo es dirigido por Goran Tomić, de 49 años, un táctico reconocido que ha acumulado gran experiencia en clubes de China, Arabia Saudita y los EAU.

«Estrellas de Europa y África»: La plantilla reforzada del rival

Jugadores clave de los que la defensa de Nasaf debe cuidarse:

Patrick Maswanganyi: El centrocampista de la selección nacional de Sudáfrica llegó del famoso Orlando Pirates y actúa como el principal creador de juego en el centro del campo;

Darko Velkovski: El defensa de la selección nacional de Macedonia del Norte ha llevado la línea defensiva del equipo a un nivel monolítico;

Legionarios marroquíes y croatas: Los marroquíes Abdelhak Assal y Walid Sabbar, así como el centrocampista ofensivo croata Domagoj Drožđek, han duplicado el potencial ofensivo del rival;

Goleador brasileño y líderes de la selección nacional: El delantero brasileño Gleison Moreira y los miembros de la selección nacional de Baréin, Mahdi Humaidan y Mohamed Adel, forman el núcleo del club.

Después de jugar en el mismo grupo que el Andijon la temporada pasada sin lograr pasar a los play-offs, el Al Khaldiya apunta solo al campeonato este año con su plantilla renovada, pero Ruziqul Berdiyev y la rica experiencia internacional de Nasaf se espera que sean el factor decisivo en este enfrentamiento.

¿Crees que Nasaf podrá resistir los ataques intensos de los «Leones de Baréin» en este difícil partido fuera de casa y regresar a Uzbekistán con 3 puntos? ¿Crees que el equipo de Ruziqul Berdiyev puede aspirar al título de la ACL-2? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este análisis con todos los aficionados al fútbol antes del partido de los «Dragones»!