Uno de los casos de detectives político-corruptos más sensacionales y grandes en el sistema de servicios especiales y seguridad estatal del espacio postsoviético ha llegado a su fin. Grigol Liluashvili, quien dirigió el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia (SGB) durante más de 5 años, fue sentenciado por un tribunal a 13 años de prisión. El tribunal de Tiflis lo declaró culpable de cuatro episodios criminales graves relacionados con la recepción de sobornos de cuantía extremadamente elevada. La legislación prevé una pena de 11 a 15 años por este delito, y el tribunal le impuso una pena cercana al máximo.

Liluashvili negó totalmente su culpabilidad durante la investigación y el juicio, y sus abogados habían exigido la absolución total. El exfuncionario, que dirigió la agencia más cerrada y poderosa del país desde octubre de 2019 hasta abril de 2025, fue arrestado de manera espectacular en diciembre de 2025, pocos meses después de su dimisión. Los detalles revelados por la investigación conmocionaron al público: se destaparon tramas que incluían la construcción de parques eólicos, licitaciones de gasificación, patrocinio de «centros de llamadas» especializados en fraude internacional e incluso el desvío de fondos destinados a guarderías.

¿Cómo se convirtió el exgeneral de seguridad estatal en el «protector» de redes criminales, cómo probó la investigación sus esquemas de corrupción millonarios y qué significa esta sentencia para la élite política georgiana?

«4 episodios graves en millones de dólares y laris»: ¿Qué probó el tribunal?

Las principales pruebas de corrupción en el caso penal abierto contra Grigol Liluashvili:

1 millón de dólares de un inversor turco (octubre de 2022): Se recibió un soborno de 1 000 000 $ del inversor turco Chagatay Ulker a cambio de cabildear un proyecto de construcción de parques eólicos, con la mediación de Romeo Mikautadze, entonces primer viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible;

1,5 millones de laris por licitaciones de gasificación (febrero de 2022): Se extorsionó un soborno de 1,5 millones de laris a Georgiy Khajalia, fundador de la empresa «Express-Service 2008», a cambio de asegurar la victoria en licitaciones públicas de gasificación (también a través de Romeo Mikautadze);

1 365 000 $ de participación proveniente de «centros de llamadas» fraudulentos internacionales (2021–2023): Por patrocinar oficialmente («proteger») centros de llamadas ilegales que estafaban a la gente, el exjefe del SGB se embolsó 1 millón 365 mil dólares con la ayuda de su pariente, Sandro Liluashvili;

«Comisiones ilegales» del presupuesto de las guarderías: Protegió a Kaxa Gvanseladze, exdirector de la Agencia de Gestión de Guarderías de la Alcaldía de Tiflis. La fiscalía precisó que este grupo criminal vinculado a las compras de las guarderías desvió, entre 2018 y 2023, un total de 5 325 943 laris en sobornos.

Desde la cima del poder hasta la cárcel: Los 5 años de actividad de Liluashvili

El destino del jefe de los servicios especiales y su arresto:

5 años de poder ilimitado: Liluashvili, quien dirigió el Servicio de Seguridad del Estado desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 2 de abril de 2025, era una persona que poseía la información más secreta y las palancas de influencia del país;

Dimisión y arresto repentino: Pocos meses después de finalizar su mandato, a finales de diciembre de 2025, se abrió un caso penal en su contra y fue arrestado;

No reconocimiento de culpabilidad y demanda de absolución: Durante el juicio, el exfuncionario negó todas las acusaciones, intentando presentarlas como una venganza política, pero las transferencias bancarias, los testimonios y las pruebas presentadas por la fiscalía fueron suficientes para el tribunal.

Lecciones jurídicas y políticas: Un golpe a la corrupción en el sistema estatal

Conclusiones analíticas de los expertossobre esta sentencia de 13 años:

Poner fin al concepto de «protección» (krisha): El control ilegal ejercido por los servicios especiales sobre los centros de llamadas fraudulentos y las empresas es condenado en todo el mundo, y este veredicto es una respuesta firme a tales esquemas;

Se revela la falta de control en las compras públicas: El desvío de millones de laris, incluso de los fondos presupuestarios destinados a la educación preescolar y al mantenimiento de los niños, demostró la necesidad de fortalecer significativamente el control público;

Nadie es intocable: La condena a 13 años de prisión del jefe de la agencia más poderosa del Estado se convirtió en un precedente importante que demuestra la inevitabilidad del castigo para los funcionarios.

Esta sentencia de 13 años contra Grigol Liluashvili demostró claramente que subordinar los poderes del Estado al enriquecimiento personal y al fraude obliga a cualquier alto funcionario, tarde o temprano, a responder ante la ley.

¿En su opinión, la pena de 13 años impuesta al exjefe del servicio de seguridad georgiano es el resultado de una verdadera lucha contra la corrupción o un ajuste de cuentas político vinculado a un cambio de poder? ¿Qué mecanismos deberían utilizar los Estados para prevenir esquemas de corrupción tan aterradores que combinan servicios especiales y compras para guarderías? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de este veredicto sensacional en el espacio postsoviético con todos sus colegas y entusiastas de la política!