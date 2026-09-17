Un delfín sorprende a los científicos al comer el vómito de un pez

En la región de la Gran Barrera de Coral, cerca de Australia, los científicos fueron testigos de un comportamiento inusual en un delfín. Un delfín mular llamado Bubbles comió el vómito expulsado por un pez de ojos grandes tras perseguirlo.

Según las observaciones de los investigadores, el delfín persiguió al pez, provocándole estrés. Como resultado, el pez vomitó y Bubbles procedió a consumir dicho vómito.

Este caso resultó especialmente interesante para los científicos, ya que, aunque se han observado métodos de alimentación inusuales en delfines, el consumo de vómito de pez rara vez se registra científicamente.

Los expertos aún no pueden determinar con exactitud por qué el delfín realizó esta acción. Podría deberse a un interés por los nutrientes contenidos en la sustancia o ser un comportamiento accidental.

En la naturaleza, estos hábitos animales, que pueden parecer extraños para los humanos, permiten a los científicos estudiar más a fondo sus comportamientos y estrategias de alimentación.