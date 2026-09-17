David Beckham apoya la entrega del noveno Balón de Oro a Lionel Messi

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, afirmó que la legendaria estrella argentina Lionel Messi debería recibir un nuevo Balón de Oro tras sus goles de aniversario con el club de la MLS. Según el ex capitán de la selección inglesa, el hecho de que el jugador mantenga un nivel tan alto a sus 39 años lo convierte en el principal candidato a este prestigioso galardón. Así lo informa Goal.com .

Según la información difundida por ixbt.com y otros medios deportivos, Lionel Messi marcó su gol número 100 con el Inter Miami durante un partido de la Campeones Cup contra el equipo mexicano Cruz Azul. El encuentro terminó con una victoria de 2-0 para los locales, lo que otorgó al club de Florida la primera Campeones Cup de su historia.

Goles históricos y partido de campeones

En el minuto 24, Lionel Messi abrió el marcador con un cabezazo tras un centro preciso de Luis Suárez. Cerca del final del partido, en el minuto 81, el argentino ejecutó un tiro de esquina que permitió a Casemiro anotar y sellar el resultado definitivo.

Esta brillante actuación llega tras los éxitos estivales del jugador con su selección. Cabe recordar que Lionel Messi llevó a la selección argentina a la final de la Copa Mundial 2026, anotando 8 goles y dando 4 asistencias a lo largo del torneo.

El reconocimiento de Beckham y sus compañeros

En una entrevista posterior al partido, David Beckham elogió a su estrella, destacando que su nivel de juego a pesar de su edad es asombroso. «Cuando lo ves hacer esto, y recuerdas la Copa Mundial que jugó, no hay nadie más que juegue a este nivel a los 39 años», declaró Beckham.

El ex centrocampista del Real Madrid y del Manchester United, Casemiro, apoyó las palabras del capitán del equipo, invitando a los aficionados a disfrutar de los últimos años de este talento único. Según él, todo lo que Lionel Messi ha hecho y sigue haciendo por el fútbol tiene una importancia increíble.