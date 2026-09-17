Un video muestra a una anciana neutralizando un dron ruso con sus manos en Ucrania

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Un video muestra a una anciana neutralizando un dron ruso con sus manos en Ucrania

Un video que muestra a una anciana ucraniana retirando con sus manos el cable de fibra óptica de un dron que quedó en el suelo se ha vuelto viral en las redes sociales. Así lo informó The New Voice of Ukraine.

Las imágenes también fueron publicadas el 15 de septiembre por Serhiy «Flash» Beskrestnov, asesor de tecnología militar ucraniano. En el video, se ve a la mujer acercarse a un dron en el borde de la carretera y retirar el carrete de cable. Después de esto, el dispositivo queda inactivo.

Según la información difundida, se trata de un dron FPV ruso de fibra óptica que estaba en modo de «espera». Estos drones utilizan un cable de fibra óptica para comunicarse con el operador.

Beskrestnov escribe que la mujer podría haber recibido formación sobre cómo actuar en tales situaciones en uno de los cursos de «Victory Drones». Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de forma independiente.

Serhiy BeskrestnovThe New Voice of UkraineVictory DronesDron FPVUcrania
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