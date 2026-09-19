OnePlus 16: batería de 9000 mAh y pantalla de 185 Hz anunciados

El mercado de los smartphones se prepara para recibir a otro dispositivo récord. Según ixbt.com, el famoso insider Abhishek Yadav ha revelado todas las especificaciones técnicas clave del futuro buque insignia, el OnePlus 16. Se espera que este modelo establezca nuevos estándares en la industria móvil gracias a su inmensa potencia y capacidades avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados del nuevo dispositivo es su pantalla. Según la información, el smartphone estará equipado con una pantalla BOE X4. Aunque su tasa de refresco estándar es de 165 Hz, en algunos juegos específicos puede alcanzar un récord de 185 Hz, ofreciendo una experiencia visual extremadamente fluida para los usuarios más exigentes.

Potencia y rendimiento récord

La autonomía del dispositivo también es envidiable. El insider destaca que el flagship OnePlus 16 contará con una batería masiva de 9000 mAh. Para cargar una capacidad tan grande, se prevén tecnologías de carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

El hardware del smartphone también es impresionante. Se basará en el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, aún no anunciado oficialmente. Además, se ha confirmado que el dispositivo será compatible con la banda 5G n79 y funcionará bajo la plataforma de software ColorOS 17.

Capacidades de la cámara

En cuanto a fotografía, el buque insignia también aspira a liderar su clase. La cámara principal estará equipada con un sensor de 200 MP con un formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Además, el módulo trasero incluirá otros dos sensores de 50 MP cada uno: un ultra gran angular y un módulo periscópico.

Como referencia, el insider Abhishek Yadav, quien difundió esta información, es conocido por la precisión de sus predicciones. Anteriormente reveló correctamente las especificaciones técnicas de los Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite antes de su anuncio oficial. Estas nuevas filtraciones están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.