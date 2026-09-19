OnePlus 16: batería de 9000 mAh y pantalla de 185 Hz anunciados

·2·Tecnología
OnePlus 16: batería de 9000 mAh y pantalla de 185 Hz anunciados

El mercado de los smartphones se prepara para recibir a otro dispositivo récord. Según ixbt.com, el famoso insider Abhishek Yadav ha revelado todas las especificaciones técnicas clave del futuro buque insignia, el OnePlus 16. Se espera que este modelo establezca nuevos estándares en la industria móvil gracias a su inmensa potencia y capacidades avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados del nuevo dispositivo es su pantalla. Según la información, el smartphone estará equipado con una pantalla BOE X4. Aunque su tasa de refresco estándar es de 165 Hz, en algunos juegos específicos puede alcanzar un récord de 185 Hz, ofreciendo una experiencia visual extremadamente fluida para los usuarios más exigentes.

Potencia y rendimiento récord

La autonomía del dispositivo también es envidiable. El insider destaca que el flagship OnePlus 16 contará con una batería masiva de 9000 mAh. Para cargar una capacidad tan grande, se prevén tecnologías de carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

El hardware del smartphone también es impresionante. Se basará en el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, aún no anunciado oficialmente. Además, se ha confirmado que el dispositivo será compatible con la banda 5G n79 y funcionará bajo la plataforma de software ColorOS 17.

Capacidades de la cámara

En cuanto a fotografía, el buque insignia también aspira a liderar su clase. La cámara principal estará equipada con un sensor de 200 MP con un formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Además, el módulo trasero incluirá otros dos sensores de 50 MP cada uno: un ultra gran angular y un módulo periscópico.

Como referencia, el insider Abhishek Yadav, quien difundió esta información, es conocido por la precisión de sus predicciones. Anteriormente reveló correctamente las especificaciones técnicas de los Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite antes de su anuncio oficial. Estas nuevas filtraciones están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.

OnePlus 16SnapdragonSmartphoneFlagshipTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El flagship OnePlus 16 certificado con batería de 9000 mAh y pantalla de 185 HzEl flagship OnePlus 16 certificado con batería de 9000 mAh y pantalla de 185 HzHoy, 09:53Honor presenta la estación de trabajo ultracompacta Tiangong AXB35 para IAHonor presenta la estación de trabajo ultracompacta Tiangong AXB35 para IAHoy, 05:58Anthropic abre un laboratorio de biología basado en inteligencia artificialAnthropic abre un laboratorio de biología basado en inteligencia artificialHoy, 04:22Mars Express fotografía rocas violetas en el polo sur del Planeta rojoMars Express fotografía rocas violetas en el polo sur del Planeta rojoHoy, 01:56En la India, los nuevos modelos de iPhone se entregan más rápido que una pizzaEn la India, los nuevos modelos de iPhone se entregan más rápido que una pizzaAyer, 22:52Curiosity celebra su sol 5000 explorando MarteCuriosity celebra su sol 5000 explorando MarteAyer, 21:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico