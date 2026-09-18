La industria de defensa nacional de Uzbekistán ha dado un paso estratégico nuevo y sin precedentes en la historia de las tecnologías militares locales e internacionales. Durante la feria internacional de tecnologías de defensa (Africa Aerospace and Defence) celebrada en la República de Sudáfrica, en Uzbekistán se presentó oficialmente un nuevo dron estratégico "kamikaze" (dron de ataque), considerado el equivalente de los famosos drones "Shahed" que han cambiado radicalmente el estilo de las guerras modernas. El avanzado aparato militar presentado es capaz de recorrer una distancia inmensa de hasta 1500 km y posee la capacidad de destruir objetivos estratégicos con alta precisión.

El dron está equipado con una potente ojiva (explosivo) de 30 kg, puede alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h durante el vuelo y opera a una altitud de 3 km (3000 m) sobre el nivel del suelo. Esta innovación, que atrajo la atención de los participantes de la feria y de los principales expertos internacionales, de Uzbekistán demostró que el complejo industrial militar posee plenamente el potencial para producir armas de alta precisión de largo alcance, no solo a nivel táctico sino también estratégico.

¿Entonces, en qué indicadores técnicos se diferencia el nuevo dron de ataque uzbeko del "Shahed", cómo cambiará el equilibrio de seguridad en la región y cuál será la demanda en el mercado internacional de armas?

«Radio de 1500 km y velocidad de 200 km/h»: Parámetros técnicos principales del dron

Detalles tácticos y técnicos revelados en la feria militar en Sudáfrica:

Alcance de vuelo de 1500 km: El nuevo aparato permite alcanzar con precisión puestos de mando enemigos, centros de suministro y sistemas de defensa aérea a larga distancia;

Ojiva de 30 kg: La potente carga explosiva de 30 kg instalada en el dron tiene la capacidad de destruir instalaciones militares fortificadas y vehículos blindados pesados con un solo impacto;

Velocidad máxima de 200 km/h: El aparato puede alcanzar una velocidad de 200 km/h, lo cual se considera una velocidad alta para los drones "kamikaze" de su categoría;

Techo de altitud de 3000 metros: El dron opera a 3 km de altura, volando por encima del alcance de las armas ligeras convencionales y de las unidades antiaéreas de corto alcance;

Equivalente al "Shahed": El dron es considerado el equivalente de uno de los modelos de drones de ataque más eficaces del mundo en términos de función, producción económica y precisión de impacto.

Presentación en la escena internacional: ¿Por qué Sudáfrica?

Presentación en la feria de defensa e importancia geopolítica:

Mercado militar global: La feria de tecnologías de defensa en Sudáfrica es una de las mayores plataformas de venta y presentación militar para los países de África, Oriente Medio y Asia;

Tecnologías nacionales para la exportación: Al mostrar su producto en la escena internacional, Uzbekistán demostró que está listo no solo para abastecer a su propio ejército, sino también para exportar drones militares competitivos al mercado mundial;

Independencia tecnológica: En un momento en que la demanda de drones de ataque ha aumentado drásticamente en el contexto de los conflictos militares modernos, la implementación de la producción local fortalece la independencia de la defensa nacional.

Análisis militar-estratégico: ¿Qué dicen los expertos?

Conclusiones de los expertos en seguridad internacional y defensa:

Garantía de seguridad regional: Teniendo en cuenta la complejidad de la situación geopolítica en Asia Central, los drones kamikaze con un alcance de 1500 km sirven como un poderoso factor de disuasión para proteger las fronteras aéreas y los intereses estratégicos del país;

Eficacia económica: Este tipo de drones "kamikaze" cuestan varias veces menos que los misiles de crucero que valen millones de dólares, pero garantizan el mismo resultado táctico;

Saturación de la defensa aérea: El uso simultáneo de varios aparatos (ataques en enjambre) permite sobrecargar y neutralizar los modernos sistemas de defensa aérea del adversario.

La presentación por parte de Uzbekistán de su primer dron "kamikaze" estratégico capaz de conquistar una distancia de 1500 km en la escena internacional marca un gran salto para la industria de defensa del país en el desarrollo de armas de alta tecnología conformes a los estándares mundiales.

¿En su opinión, en qué medida este dron "kamikaze" de 1500 km de alcance, desarrollado por nuestra industria de defensa local, aumentará el poder de combate de las Fuerzas Armadas de Uzbekistán? ¿Podrá esta innovación competir con otros drones extranjeros en el mercado internacional de armas? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este artículo sobre este logro histórico de las tecnologías militares de nuestro país con todos sus amigos y entusiastas de los temas militares!