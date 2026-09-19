Jorge Jesus: Cinco Balones de Oro no dan privilegios a Cristiano

El nuevo seleccionador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, anunció una lista de 25 jugadores para los próximos partidos de la Nations League. Con este anuncio, el técnico de 72 años dejó clara su postura firme respecto al capitán del equipo, Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus subrayó que los logros pasados y los premios individuales no garantizan un puesto en el once inicial. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el experimentado entrenador enfatizó firmemente en la rueda de prensa que cada jugador de la selección nacional debe justificar su lugar únicamente a través de su rendimiento actual en los entrenamientos y partidos. Según él, sería más apropiado que Cristiano Ronaldo se centrara en objetivos personales masivos, como alcanzar los 1000 goles, a nivel de clubes, mientras que en la selección solo importa el estado actual.

Principios estrictos de selección

Cuando los periodistas preguntaron a Jorge Jesus sobre la presión que rodea a Ronaldo y su estatus, declaró abiertamente que no habría privilegios. No hubo ninguna conversación privada entre el técnico y el jugador antes de la convocatoria. Según el entrenador, la historia y los éxitos pasados no otorgan inmunidad a un jugador para evitar el banquillo en caso de una baja de rendimiento.

« Cris es un jugador más. Si rinde bien, jugará; si no está bien, no jugará», dijo Jorge Jesus. El entrenador añadió que, aunque reconoce el estatus único del jugador y sus cinco Balones de Oro, esto no tiene ninguna importancia en el proceso de toma de decisiones.

Nuevo enfoque táctico

Al aclarar la situación de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus también reveló su estilo de juego táctico, que difiere radicalmente de la era del exentrenador Roberto Martínez. Según él, el nuevo técnico prefiere un sistema con dos delanteros centros en lugar de tres centrocampistas. Esto requiere una revisión total de las funciones en la línea de ataque de la selección.

Se espera que la competencia en la selección de Portugal, que se prepara para los primeros partidos de la Nations League, sea más fuerte que nunca. La política de selección implacable y justa de Jorge Jesus exige que no solo el capitán, sino todos los miembros del equipo trabajen aún más duro. Los próximos partidos mostrarán cómo estas medidas firmes del entrenador influirán en los resultados del equipo.