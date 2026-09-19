«Compramos»: Dinamarca entrega Groenlandia a EE. UU. y Trump anuncia el estado 52

¡El mapa mundial y el equilibrio de poder geopolítico están cambiando radicalmente ante nuestros ojos! Se ha alcanzado un acuerdo histórico e inesperado sobre Groenlandia, una inmensa isla estratégica que ha sido objeto de debate durante años. Dinamarca ha reconocido haber llegado a un acuerdo oficial con los Estados Unidos, admitiendo su incapacidad para garantizar la seguridad de la isla por sí misma. Tras esto, Donald Trump reveló el establecimiento de un control militar permanente de EE. UU. sobre Groenlandia y su plan para incorporar nuevos estados a Estados Unidos. Entonces, ¿bajo qué condiciones obtuvo Washington este vasto territorio y qué papel jugaron la amenaza rusa y china?

La debilidad de Copenhague y la impactante declaración de Rubio

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio Fox News explicó claramente las razones de la decisión de Dinamarca en una entrevista con el canal:

Debilidad financiera: El gobierno de Dinamarca y Groenlandia ha reconocido oficialmente no poseer las capacidades financieras y militares necesarias para proteger la isla ante una amenaza militar;

Derecho militar permanente: Ahora, Estados Unidos en Groenlandia ha obtenido el derecho total a desplegar sus bases militares y contingentes por tiempo ilimitado;

Defensa sin costos: Según Rubio y Trump, este gran proyecto militar no supondrá una carga adicional para los contribuyentes estadounidenses.

«¡Canadá será el estado 51 y Groenlandia el 52!»

«Al final, entenderán que esto también amenaza su seguridad nacional. Dinamarca y Groenlandia saben que no pueden defenderse en caso de ataque. Estados Unidos es capaz de hacerlo», dijo Marco Rubio.

Donald Trump, por su parte, en su red Truth Social no ocultó que sus planes eran aún más ambiciosos:

«No invadiremos Groenlandia. La compraremos. Nunca tuve la intención de convertir a Groenlandia en el estado 51. Quiero convertir a Canadá en el estado 51. Groenlandia será el estado 52. Y Venezuela podría convertirse en el estado 53».

Según Trump, la isla ya está rodeada por submarinos y buques de guerra rusos y chinos, por lo que la intervención inmediata de EE. UU. es una «cuestión de vida o muerte» para no perder el control del Ártico ante los enemigos.

Detalles del acuerdo histórico sobre Groenlandia

Dirección Condiciones del acuerdo y planes principales Estatus militar El ejército de EE. UU. en el territorio de Groenlandia control de seguridad permanente y totalestablece Posición de Dinamarca Admitiendo la imposibilidad de una defensa autónoma, transfirió el control a Washington Razón geopolítica principal Fortalecimiento drástico de la influencia de buques de guerra rusos y chinos en el Ártico Próximos pasos La construcción de nueva infraestructura militar comenzará de inmediato en varias regiones de la isla Plan de expansión de Trump Idea de expandir Estados Unidos con Canadá (estado 51), Groenlandia (estado 52) y Venezuela (estado 53)

Gracias a este acuerdo, ningún otro país del mundo podrá construir bases o mantener contingentes en Groenlandia.

¿Cree que esta decisión de Dinamarca fortalecerá la seguridad europea o, por el contrario, acerca el riesgo de un conflicto militar mayor con Rusia y China en el Ártico? ¿Qué opina de las declaraciones de Trump sobre los «nuevos estados»?

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