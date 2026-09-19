Washington ha promulgado oficialmente la ley que abre el camino al golpe económico más severo de los últimos años contra Rusia e Irán. El presidente Donald Trump firmó el histórico proyecto de ley «H.R. 5334», aprobado por ambas cámaras del Congreso de EE. UU. Sin embargo, el aspecto que ha sorprendido a los expertos y al mercado mundial es otro: estas terribles sanciones no se activarán de inmediato, sino solo por deseo y decisión personal de Trump. ¿Por qué el líder de la Casa Blanca obtuvo tal poder discrecional y cuándo podrían aplicarse aranceles del 500 % a los productos rusos?

La ley «H.R. 5334» y los poderes ilimitados del presidente

La administración de la Casa Blanca publicó información oficial sobre el documento de sanciones de 2026, que lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham:

Aranceles secundarios: Trump determina por sí solo y de forma independiente el momento y el volumen de la imposición de aranceles secundarios contra cualquier país del mundo;

Eludir al Congreso: El presidente de EE. UU. obtuvo el derecho de otorgar privilegios comerciales especiales a países específicos sin la aprobación previa del Congreso;

No es automático: Las sanciones y aranceles no se activan automáticamente; solo se activan como una herramienta de presión diplomática «al presionar un botón»;

Expansión contra Irán: El documento endurece drásticamente las restricciones existentes no solo contra Moscú, sino también contra Teherán.

Levantamiento de sanciones a cambio de un acuerdo de paz

«La ley permite a Donald Trump cancelar instantáneamente todas las sanciones y aranceles previstos en este documento si se firma un acuerdo de paz en Ucrania y las hostilidades cesan por completo».

Precisamente esta cláusula muestra que Washington está utilizando la política de «la zanahoria y el garrote» frente a Moscú en la mesa de negociaciones.

Aranceles y mecanismos de sanción (Tabla)

Tipo de restricción Sanción máxima establecida Ámbito de aplicación Países que compran petróleo y gas ruso Arancel de hasta el 100 % Se aplica a productos de terceros países que continúan importando recursos energéticos rusos al entrar en EE. UU. Importación directa desde Rusia Arancel de hasta el 500 % Arancel masivo impuesto a todos los productos rusos que ingresan a EE. UU. Condición para levantar las sanciones 0 % (cancelación) En caso de que se firme un acuerdo de paz sobre Ucrania y se cumplan los requisitos del documento

La amenaza de un arancel del 500 % y aranceles secundarios del 100 % se ha convertido en una señal seria, especialmente para los compradores globales de petróleo ruso.

¿Cree que Trump realmente activará estos aterradores aranceles del 500 % o es simplemente una presión diplomática utilizada para convencer a Rusia de aceptar un acuerdo de paz más rápido?

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