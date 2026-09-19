El flagship OnePlus 16 certificado con batería de 9000 mAh y pantalla de 185 Hz

La marca OnePlus, un referente en el mercado de la tecnología móvil, se prepara seriamente para presentar su flagship de nueva generación: el OnePlus 16. Según ixbt.com, este smartphone ha superado con éxito la certificación 3C en China, confirmando oficialmente sus capacidades técnicas y especificaciones de carga rápida. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

El dispositivo, registrado bajo el número PYB110, ya había obtenido las autorizaciones del SRRC y del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China. Los documentos de estas agencias indican que el smartphone es compatible con la red 5G N79 en el rango de frecuencia de 4800–4960 MHz, lo que significa que se han completado todas las etapas de licencia necesarias para el mercado chino.

Batería y potencia récord

Uno de los aspectos más destacados del flagship de nueva generación es su reserva de energía. Según la información difundida por el insider Digital Chat Station, el OnePlus 16 estará equipado con una batería masiva de 9000 mAh. Aunque esta capacidad de batería se ha utilizado en los modelos OnePlus Turbo 6 y OnePlus Nord 6, para la serie principal de flagships numéricos, esto representa un récord absoluto.

Además, el dispositivo admite tecnología de carga rápida por cable de 100 W. Esto permite cargar la enorme batería en poco tiempo, lo que brinda una gran comodidad a los usuarios para el uso diario.

Pantalla y capacidades de rendimiento

El presidente de OnePlus China, Li Jie, ha anunciado que el OnePlus 16 será el primer dispositivo en el mercado en funcionar con el sistema operativo ColorOS 17. Este software de calidad garantizará un funcionamiento estable basado en Android 17. Las capacidades de pantalla del smartphone tampoco dejarán indiferentes a los entusiastas de la tecnología.

Como destacó el directivo de la empresa, el nuevo flagship será el primer dispositivo en ofrecer una pantalla de muy alta frecuencia de 165 Hz a nivel global en todas las aplicaciones. En escenarios de juego específicos, esta cifra puede aumentar hasta los 185 Hz.

Sistema de cámaras y expectativas

Se espera que las capacidades ópticas del dispositivo también sean de alto nivel. Basándose en las filtraciones, el OnePlus 16 contará con una cámara principal de 200 MP con un sensor de 1/1,4 pulgadas. Se complementará con un módulo ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con un sensor de 1/1,95 pulgadas.

Actualmente, se espera que pronto se anuncien detalles adicionales sobre el lanzamiento internacional de este flagship y otros pormenores técnicos. Con su pantalla única y su capacidad de batería, este dispositivo de nueva generación se prepara para competir seriamente en el mercado.