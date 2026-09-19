Error catastrófico en el Pentágono: ¿La tecnología secreta del F-35 estadounidense cayó en manos de China?

¡Un escándalo internacional ha estallado en torno al F-35, el avión de combate de 5ª generación, el proyecto más costoso y tecnológicamente avanzado del sistema de defensa estadounidense! Un lote de componentes ultrasecretos, enviado a los Estados Unidos a través del Pacífico para su reparación, terminó inesperadamente en Hong Kong, bajo control de Pekín, en lugar de llegar a su destino. El Pentágono confirmó oficialmente que estas piezas nunca llegaron a EE. UU., y el Congreso ha iniciado una investigación urgente. Entonces, ¿qué tecnología única podrían haber obtenido los servicios de inteligencia chinos, y es esto una coincidencia o un plan deliberado?

El secreto de la tecnología furtiva: ¿Qué se perdió?

Politico Según el informe del medio, el incidente ocurrió este verano, y las piezas perdidas no son componentes ordinarios:

Recubrimiento invisible al radar: La pieza faltante corresponde a la cubierta de la cabina del F-35;

Capa acrílica secreta: Este componente está recubierto con una capa especial que hace que el avión sea invisible a los radares (furtivo), cuya composición es secreto de Estado;

Ruta compleja: Las piezas fueron enviadas desde Australia a EE. UU. por una empresa intermediaria, pero la carga llegó sospechosamente al aeropuerto de Hong Kong;

Destino desconocido: Actualmente, se desconoce quién tiene estas piezas únicas y dónde están almacenadas.

Pánico en el Congreso: ¿Pekín copiará los secretos?

«Se desconoce por qué el equipo fue desviado o quién lo tiene actualmente. Este incidente ha generado serias preocupaciones en el Pentágono y el Congreso, ya que China podría haber obtenido acceso a la tecnología furtiva más importante de EE. UU.»

Los miembros del Congreso no solo critican este incidente, sino también la decisión de EE. UU. de vender aviones F-35 a Arabia Saudita. La razón es que los estrechos vínculos económicos y militares de Riad con Pekín aumentan el riesgo de filtración de tecnologías estadounidenses hacia China.

Desorden logístico y estadísticas de desapariciones

Incidente / Criterio Detalles y hechos oficiales Equipo perdido Cubierta de cabina de F-35 con recubrimiento furtivo especial Remitente y destino Desde Australia a EE. UU. (vía Pacífico), pero entregado en Hong Kong Fabricante principal Corporación Lockheed Martin Estadísticas impactantes (informe 2023) En los últimos 5 años Más de un millón de piezas de F-35 se han perdido o no han sido reportadas Medidas tomadas El Pentágono y el Congreso de EE. UU. han iniciado una inspección e investigación especial

Según expertos militares, si los ingenieros chinos logran determinar la composición del recubrimiento furtivo mediante análisis de laboratorio, esto podría ser un golpe muy duro a la superioridad aérea estadounidense.

¿Cree que el hecho de que piezas del caza más caro del mundo terminen directamente en Hong Kong es un error logístico accidental o una operación exitosa de los servicios secretos chinos?

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