Se descubre que 180 000 tortugas gigantes viven en las Seychelles

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Se descubre que 180 000 tortugas gigantes viven en las Seychelles

Se ha determinado que el número de tortugas gigantes en el atolón de Aldabra, ubicado en las Seychelles en el océano Índico, es de aproximadamente 180 000. Los resultados del nuevo estudio han demostrado una vez más que esta zona es uno de los hábitats más grandes del mundo para tortugas gigantes en libertad.

Según informa el diario The Guardian, los científicos analizaron los datos de observación recopilados entre 2018 y 2022 y estimaron que hay alrededor de 180 000 tortugas adultas y en crecimiento en el atolón. Esta cifra es significativamente mayor que la registrada en estudios anteriores.

Curiosamente, el número de estas tortugas es mayor que la población total de las Seychelles. La cantidad de habitantes en el país es de aproximadamente 135 000 personas.

¿Cómo aumentó tanto el número de tortugas?

Los científicos señalan que este resultado muestra el éxito de los esfuerzos de conservación de la naturaleza realizados durante muchos años. En el siglo XIX, debido a la caza y otras actividades humanas, el número de tortugas gigantes en el atolón de Aldabra había caído a menos de 1 000.

Posteriormente, se reforzaron las medidas de protección de la zona. En 1982, el atolón fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De esta manera, se prestó gran atención a la preservación del hábitat natural de estos animales raros.

Los investigadoresopinan que en los cálculos anteriores es posible que algunas tortugas no hayan sido contabilizadas. Los nuevos métodos permitieron tener en cuenta el número estimado de animales escondidos entre la vegetación o en zonas más remotas.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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