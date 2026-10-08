Jonathan, la tortuga de casi 200 años, celebró otro cumpleaños

·5·Mundo
Jonathan, la tortuga de casi 200 años, celebró otro cumpleaños

Jonathan, una tortuga gigante considerada el animal terrestre más viejo del planeta, sigue viviendo en la isla de Santa Elena. En 2026, su edad alcanzó aproximadamente los 194 años. Según el Guinness World Records, Jonathan es el animal terrestre más longevo registrado y la tortuga que más tiempo ha vivido en la historia.

Se cree que Jonathan nació alrededor de 1832. Fue traído de las Seychelles a Santa Elena en 1882 y desde entonces vive en los terrenos de la residencia del gobernador, Plantation House. Su edad se basa en registros que indican que ya era adulto cuando llegó a la isla en 1882.

A lo largo de sus casi dos siglos de vida, ha sido testigo de varios monarcas británicos y numerosos eventos históricos. En 1947, la entonces princesa Isabel II conoció a Jonathan. En 2024, volvió a ser el centro de atención durante la visita del príncipe Eduardo.

A pesar de su avanzada edad, Jonathan todavía tiene buen apetito. Su visión ha disminuido drásticamente debido a las cataratas y ha perdido el sentido del olfato. Sin embargo, según los veterinarios, su estado general es bueno y recibe cuidados regulares, incluyendo una dieta suplementaria de frutas y verduras.

Los científicos están estudiando los mecanismos de longevidad excepcional de las tortugas gigantes. Las investigaciones han identificado características genéticas en sus genomas relacionadas con la reparación del ADN, la inflamación y el desarrollo del cáncer. Estos estudios podrían ayudar a comprender mejor los mecanismos biológicos del envejecimiento.

Curiosamente, en abril de 2026, circularon noticias falsas en redes sociales sobre la muerte de Jonathan. El gobierno de Santa Elena desmintió la información, confirmando oficialmente que la tortuga está viva y en buen estado.

Hoy en día, Jonathan se ha convertido en uno de los símbolos de la isla de Santa Elena. En 2026, recibió el estatus especial de «ICONO» por parte del Guinness World Records.

JonathanIsla de Santa ElenaGuinness World RecordsTortuga giganteLongevidad
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una escocesa de 78 años bate un récord mundial en FortniteUna escocesa de 78 años bate un récord mundial en Fortnite28 septiembre 08:00Récord de la bandera más grande instalada en un coche en DubáiRécord de la bandera más grande instalada en un coche en Dubái21 junio 08:24Una tortuga nacida en 1832 sigue viva (video)Una tortuga nacida en 1832 sigue viva (video)19 junio 20:01Una tortuga de casi 100 años hace historia: ¡se convierte en madre por primera vez de 16 crías!Una tortuga de casi 100 años hace historia: ¡se convierte en madre por primera vez de 16 crías!28 septiembre 16:02En Brasil, encuentran viva a una tortuga tras pasar 10 años bajo el suelo — ¿cómo sobrevivió?En Brasil, encuentran viva a una tortuga tras pasar 10 años bajo el suelo — ¿cómo sobrevivió?16 agosto 17:53Nace una tortuga de dos cabezas de 5,2 gramos en EE. UU.Nace una tortuga de dos cabezas de 5,2 gramos en EE. UU.6 octubre 09:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?