Jonathan, la tortuga de casi 200 años, celebró otro cumpleaños

Jonathan, una tortuga gigante considerada el animal terrestre más viejo del planeta, sigue viviendo en la isla de Santa Elena. En 2026, su edad alcanzó aproximadamente los 194 años. Según el Guinness World Records, Jonathan es el animal terrestre más longevo registrado y la tortuga que más tiempo ha vivido en la historia.

Se cree que Jonathan nació alrededor de 1832. Fue traído de las Seychelles a Santa Elena en 1882 y desde entonces vive en los terrenos de la residencia del gobernador, Plantation House. Su edad se basa en registros que indican que ya era adulto cuando llegó a la isla en 1882.

A lo largo de sus casi dos siglos de vida, ha sido testigo de varios monarcas británicos y numerosos eventos históricos. En 1947, la entonces princesa Isabel II conoció a Jonathan. En 2024, volvió a ser el centro de atención durante la visita del príncipe Eduardo.

A pesar de su avanzada edad, Jonathan todavía tiene buen apetito. Su visión ha disminuido drásticamente debido a las cataratas y ha perdido el sentido del olfato. Sin embargo, según los veterinarios, su estado general es bueno y recibe cuidados regulares, incluyendo una dieta suplementaria de frutas y verduras.

Los científicos están estudiando los mecanismos de longevidad excepcional de las tortugas gigantes. Las investigaciones han identificado características genéticas en sus genomas relacionadas con la reparación del ADN, la inflamación y el desarrollo del cáncer. Estos estudios podrían ayudar a comprender mejor los mecanismos biológicos del envejecimiento.

Curiosamente, en abril de 2026, circularon noticias falsas en redes sociales sobre la muerte de Jonathan. El gobierno de Santa Elena desmintió la información, confirmando oficialmente que la tortuga está viva y en buen estado.

Hoy en día, Jonathan se ha convertido en uno de los símbolos de la isla de Santa Elena. En 2026, recibió el estatus especial de «ICONO» por parte del Guinness World Records.