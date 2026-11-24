Jonathan, una tortuga gigante considerada el animal terrestre más viejo del mundo, se ha convertido en el centro de atención de los científicos. Al estudiar el ADN de este animal de aproximadamente 194 años, los investigadores identificaron una serie de características genéticas que podrían contribuir a su longevidad. Jonathan es una tortuga gigante de la especie Aldabra, nacida alrededor de 1832 en las Seychelles. En 1882, fue trasladado a la isla de Santa Elena, un territorio británico de ultramar en el océano Atlántico. Desde entonces, vive en los terrenos de la residencia del gobernador. Los científicos realizaron un análisis genético para determinar las causas de su larga vida. Durante el examen, se identificaron 287 variantes genéticas únicas en el organismo de Jonathan. Estas están relacionadas con procesos críticos como la reparación del ADN dañado, la producción de energía celular, la regulación de la insulina y la protección contra el cáncer.

Uno de los aspectos que sorprendió a los investigadores es que los sistemas que controlan ciertos genes de la tortuga, que ha vivido casi dos siglos, se han mantenido en niveles similares a los de tortugas más jóvenes. Por lo general, a medida que el organismo envejece, estos procesos cambian y la función celular puede deteriorarse. Los expertos se centran especialmente en la estabilidad de los genes relacionados con la actividad de las mitocondrias, que suministran energía a las células. Esta condición probablemente ayudó al organismo de Jonathan a realizar sus funciones de manera eficiente durante muchos años. Según los investigadores, estos resultados podrían ayudar a comprender mejor no solo la longevidad de los animales, sino también cómo ocurre el proceso de envejecimiento en los humanos. Sin embargo, es demasiado pronto para concluir que las características identificadas en la tortuga permitirán extender la vida humana.