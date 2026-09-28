Una tortuga de casi 100 años hace historia: ¡se convierte en madre por primera vez de 16 crías!

Tras casi un siglo de vida sin descendencia, una tortuga de las Galápagos finalmente se convirtió en madre. La tortuga llamada «Mommi» dio a luz a 16 crías, convirtiéndose en una de las madres de mayor edad de su especie.

Mommi, una tortuga de las Galápagos de Santa Cruz Occidental, ha vivido en el zoológico de Filadelfia desde 1932. Con casi 100 años de edad, no había tenido descendencia en más de 90 años.

Sin embargo, en 2020 ocurrió un cambio importante en su vida. Mommi fue apareada con Abrazzo, otra tortuga de casi 100 años. Los expertos monitorearon de cerca el proceso de puesta de huevos y crearon las condiciones necesarias. Como resultado, puso sus primeros huevos fértiles.

Para el verano de 2025, 16 crías de tortuga habían nacido con éxito.

Este evento es de gran importancia no solo para el zoológico, sino también para los programas de conservación de toda la especie.

Las tortugas de las Galápagos de Santa Cruz Occidental son una especie en peligro de extinción. La descendencia de Mommi no existía previamente en la población del programa de cría de la Asociación de Zoológicos y Acuarios.