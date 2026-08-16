En Brasil, encuentran viva a una tortuga tras pasar 10 años bajo el suelo — ¿cómo sobrevivió?

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En Brasil, encuentran viva a una tortuga tras pasar 10 años bajo el suelo — ¿cómo sobrevivió?

En Brasil, una tortuga que llevaba casi 10 años atrapada bajo el suelo de una casa fue encontrada viva durante unas obras. El insólito caso despertó gran interés en las redes sociales.

Los propietarios de una casa del estado de Tocantins notaron que había un espacio vacío debajo del suelo mientras retiraban las baldosas.

Al mirar en su interior, descubrieron una tortuga de patas amarillas, conocida como jabuti.

Según la familia, el suelo se colocó unos 10 años antes. Por eso, la tortuga pudo quedar atrapada accidentalmente bajo el suelo durante la construcción.

Lo más sorprendente es que sobreviviera durante años en un espacio cerrado.

¿Cómo sobrevivió?

Los especialistas señalan que el metabolismo de las tortugas es muy lento, por lo que consumen una cantidad mínima de energía.

Se cree que la tortuga pudo alimentarse mínimamente de la humedad bajo el suelo, pequeños insectos y otros materiales orgánicos.

Cuando la encontraron, la tortuga estaba muy débil, pero se movía y reaccionaba a su entorno.

Tras ser rescatada y volver a recibir alimento, su salud empezó a mejorar poco a poco.

Después de pasar casi 10 años bajo el suelo y salir con vida, esta tortuga volvió a demostrar lo sorprendentes que son las capacidades de supervivencia de la naturaleza.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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