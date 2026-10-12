Una extraña criatura parecida a un ornitorrinco vivió en la era de los dinosaurios

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Una extraña criatura parecida a un ornitorrinco vivió en la era de los dinosaurios

Los restos de una criatura antigua encontrados en China han dejado atónitos a los científicos. Este animal, que vivió hace unos 165 millones de años, tiene un aspecto que recuerda a una nutria y a un ornitorrinco. No solo se desplazaba por tierra, sino que también podía cazar en el agua.

Según informa Live Science, Megacauda sungei es el nombre de la criatura que habitó en la actual Mongolia Interior, China. Sus restos pertenecen al periodo Jurásico y los resultados de la investigación se publicaron en octubre de 2026.

Una apariencia sorprendente

Según las estimaciones de los científicos, la longitud del animal, incluida la cola, era de unos 50 centímetros y pesaba entre 1 y 2 kilogramos. Su cola ancha y plana le ayudaba a nadar. Sus patas traseras también estaban adaptadas para moverse en el medio acuático.

Sin embargo, aunque su aspecto recuerda al del ornitorrinco actual, su hocico no era exactamente igual. Sus dientes afilados estaban adaptados para atrapar y comer pequeños animales.

Análisis radiográfico y esquemático de los restos del animal.

¿De qué se alimentaba esta criatura antigua?

Los investigadores descubrieron huesos de pequeños vertebrados en la zona del estómago durante el estudio de los restos. Esto indica que Megacauda sungei se alimentaba de animales pequeños. Es posible que cazara peces y salamandras acuáticas.

Según los científicos, vivía cerca de masas de agua y entraba en ellas para buscar alimento. Es muy probable que encontrara refugio en madrigueras en tierra firme.

El descubrimiento más importante está relacionado con la estructura de su garganta

El aspecto más sorprendente de los restos es que las estructuras óseas de la garganta se conservaron bien. Al estudiarlas, los científicos determinaron que ciertas características del proceso de deglución propias de los mamíferos ya estaban formadas en épocas muy antiguas.

Este descubrimiento amplía el conocimiento sobre la evolución de los mamíferos y demuestra que las criaturas que vivieron en la era de los dinosaurios tenían un estilo de vida mucho más complejo de lo que pensábamos.

Megacauda sungeiMongolia InteriorLive ScienceOctubre 2026Paleontología
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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