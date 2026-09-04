«Activado un foco de enfermedad peligrosa»: Se detecta peste en la frontera entre Rusia y Mongolia

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«Activado un foco de enfermedad peligrosa»: Se detecta peste en la frontera entre Rusia y Mongolia

En 2026, se registró una alta actividad epizoótica en el vasto foco natural de peste situado en la frontera estatal entre la Federación de Rusia y Mongolia. Los análisis de laboratorio conjuntos realizados por científicos de ambos países confirmaron la circulación del patógeno de esta infección altamente peligrosa entre los roedores de las zonas fronterizas. Ante esta situación, Rospotrebnadzor y las autoridades sanitarias de Mongolia han reforzado la vigilancia regular y las medidas de profilaxis urgente.

Foco natural de Saylyugem: Análisis de laboratorio y hechos clave

Como resultado de las investigaciones epidemiológicas a gran escala, se han revelado los siguientes datos importantes:

  • Una zona de riesgo de 29 000 kilómetros cuadrados: Se trata del foco natural transfronterizo de peste de Saylyugem, ubicado en la frontera entre Rusia y Mongolia. El 60 % de esta área se encuentra en Mongolia y el resto en territorio ruso;

  • Más de 200 muestras analizadas: Del 14 al 31 de agosto, expertos de ambos países tomaron muestras en el somon de Sagaan-Uul (Mongolia) y en las áreas adyacentes para su análisis en laboratorio. Como resultado, se aisló con éxito el cultivo del patógeno de la peste, confirmando la activación del foco;

  • Vigilancia continua hasta 2029: De acuerdo con un acuerdo bilateral, se planea monitorear de manera conjunta y continua el foco de Saylyugem hasta 2029 para garantizar la seguridad.

Principales vectores y nivel de amenaza para la salud humana

Los expertosseñalan que, en la naturaleza, los principales transmisores de la enfermedad son las marmotas (tarbaganes) y otros roedores, así como las pulgas que viven en ellos:

  • Bajo riesgo epidémico: Los expertos de laboratorio indican que las cepas de peste identificadas en esta zona tienen un potencial epidémico relativamente bajo en cuanto a una propagación rápida y grave entre los humanos;

  • Sin riesgo de contagio masivo: En la etapa actual, el riesgo de infección masiva entre la población se considera muy bajo. No obstante, el contacto con roedores salvajes o su caza es estrictamente peligroso;

  • Vacunación y laboratorios móviles: Las unidades antipeste de Rusia están vacunando sistemáticamente a la población de las zonas fronterizas, mientras que los laboratorios móviles mantienen la situación bajo control día y noche.

La cooperación operativa bilateral sirve como una barrera importante para prevenir posibles amenazas biológicas.

¿Cree que la activación de focos de infección naturales en las zonas fronterizas puede afectar seriamente la seguridad sanitaria regional? ¿Qué otras medidas modernas deberían tomarse para reforzar el control en estas áreas peligrosas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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