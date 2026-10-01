Científicos descubren un dinosaurio de «cuatro alas» de hace 120 millones de años

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Científicos descubren un dinosaurio de «cuatro alas» de hace 120 millones de años

Paleontólogos han identificado una nueva especie de pequeño dinosaurio depredador que vivió hace unos 120 millones de años, con plumas largas no solo en sus extremidades anteriores, sino también en las patas traseras. Su esqueleto casi completo fue hallado en China.

Los resultados del estudio Nature Communications fueron publicados en la revista científica.

Los científicos nombraron a la nueva especie Norellraptor barsboldi . El nombre del dinosaurio está dedicado a la memoria del renombrado paleontólogo estadounidense fallecido en 2025, Mark Allen Norell , así como a su colega mongol Rinchen Barsbold . Ambos científicos contribuyeron significativamente al estudio de los dinosaurios aviares y su evolución.

El esqueleto casi completo del nuevo dinosaurio fue encontrado en 2023 en la provincia de Liaoning en China. Su cuerpo era muy pequeño, midiendo solo 57 centímetrosde longitud.

Según las estimaciones de los investigadores, Norellraptor barsboldi vivió hace unos 120 millones de años, a principios del Cretácico.

El estudio microscópico de los restos del dinosaurio también reveló datos interesantes. El análisis de los tejidos óseos mostró que el animal tenía al menos tres años al momento de su muerte. Aunque aún no había alcanzado la madurez total, casi había llegado al tamaño típico de los dinosaurios grandes.

Norellraptor barsboldi pertenece al grupo de los microrraptores, dentro de la familia de los dromeosáuridos, dinosaurios terópodos. Una de las características más distintivas de este grupo es la presencia de plumas largas tanto en las extremidades anteriores como en las posteriores.

Un dinosaurio emplumado volando entre los árboles.

Según los científicos, estas plumas ayudaban a los microrraptores a moverse entre los árboles. Es posible que pudieran planear de un árbol a otro, similar a las ardillas voladoras actuales.

Sin embargo, es posible que las capacidades de movimiento de los microrraptores fueran más complejas. Algunos investigadores no descartan que estos dinosaurios no solo planearan, sino que pudieran volar activamente.

En apariencia, los microrraptores se parecen mucho a los famosos arqueópterix. No obstante, no pertenecen al mismo grupo. Los microrraptores y los arqueópterix son linajes evolutivos cercanos pero distintos de dinosaurios emplumados.

La importancia científica clave de este hallazgo radica en la identificación de más de 50 rasgos anatómicos relacionados con la adaptación al vuelo en el cuerpo del dinosaurio. La mayoría de estos rasgos se encuentran tanto en los microrraptores como en los ancestros de las aves.

Sin embargo, los científicos descubrieron que estos rasgos no se formaron en el mismo orden ni secuencia en ambos grupos. Por ello, los investigadores sugieren que la capacidad de vuelo podría haber surgido al menos dos veces, de forma independiente.

Al mismo tiempo, los autores del estudio enfatizan que es prematuro considerar esta hipótesis como una conclusión científica definitiva. Se requieren futuros hallazgos e investigaciones para confirmar esta idea.

El descubrimiento de este nuevo dinosaurio podría proporcionar información crucial sobre cómo vivían, se movían y adquirieron la capacidad de volar las criaturas antiguas.

Norellraptor barsboldiMark Allen NorellRinchen BarsboldNature CommunicationsPaleontología
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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