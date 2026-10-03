Científicos identifican una nueva especie de dinosaurio de cuatro alas

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Científicos identifican una nueva especie de dinosaurio de cuatro alas

Un esqueleto muy bien conservado, hallado en la provincia china de Liaoning, ha sido identificado como una especie de dinosaurio previamente desconocida llamada Norellraptor barsboldi. Medía 57 centímetros de largo. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Nature Communications.

Se informa que el esqueleto fue encontrado por un agricultor local. El fósil conserva rastros de plumas en las extremidades anteriores, posteriores y en la cola. Por ello, se le clasifica dentro de los dinosaurios de «cuatro alas».

Norellraptor barsboldi pertenecía a los microrraptores, un grupo de pequeños dinosaurios carnívoros. Los científicos suponen que sus patas con plumas largas podrían haber estado adaptadas para planear de árbol en árbol. Sin embargo, aún no se ha confirmado si el dinosaurio podía volar activamente.

La importancia principal del hallazgo radica en que sus características relacionadas con el vuelo fueron comparadas con rasgos similares en las aves primitivas. Los investigadores determinaron que ciertos rasgos aparecieron en ambos grupos, pero se formaron en secuencias diferentes.

Esqueleto de dinosaurio fosilizado mostrado con marcas numéricas de colores.

Esto respalda la teoría de que la capacidad de vuelo pudo haber evolucionado de forma independiente tanto en las aves como en ciertos grupos de dinosaurios cercanos.

Los investigadores señalan que nuevos fósiles y estudios adicionales sobre el crecimiento óseo ayudarán a determinar qué tan extendido estaba este proceso evolutivo.

Norellraptor barsboldiMicrorraptoresPaleontologíaNature CommunicationsChina
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