«No se mueve»: Un ciudadano llama a la policía por un ciervo herido, la verdad divierte a todos

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«No se mueve»: Un ciudadano llama a la policía por un ciervo herido, la verdad divierte a todos

En la ciudad de Kladno, República Checa, ocurrió una historia tan divertida como sorprendente. Un residente, profundamente preocupado por el destino de un animal que yacía inmóvil al borde de un bosque, llamó de inmediato a las fuerzas del orden. Sin embargo, la patrulla policial que llegó de urgencia al lugar se encontró con una escena inesperada: el «animal herido» resultó ser un simple adorno de jardín hecho de madera. La jefatura de policía de Kladno difundió un informe oficial al respecto.

«Lleva una hora sin moverse»: La llamada angustiada de un ciudadano

El incidente demostró cuán atento puede ser un habitante local con los animales:

  • Un testigo preocupado: El hombre que llamó a la central de policía informó que un animal tipo ciervo (corzo) se encontraba en estado crítico, posiblemente gravemente herido, al borde del bosque, y que necesitaba asistencia veterinaria y de rescate inmediata;

  • Una hora de paciencia y ansiedad: El hombre expresó su sinceridad en el reporte, destacando que había observado al animal cuidadosamente durante casi una hora y que el hecho de que no se moviera en absoluto durante ese tiempo le causó una gran confusión;

  • Acción rápida: Los agentes, sensibles a las llamadas sobre animales y vida silvestre, enviaron inmediatamente un equipo a las coordenadas indicadas por el ciudadano.

Consecuencia: El «ciervo falso» en el bosque y un hallazgo inesperado

Cuando los agentes de patrulla llegaron a la zona indicada, la situación resultó ser completamente distinta:

  • El divertido final de la operación especial: Al llegar al borde del bosque, los policías divisaron de inmediato al «animal herido» desde lejos;

  • La verdad sale a la luz: Al acercarse para examinar al animal, se descubrió que no solo no estaba vivo, sino que no tenía relación alguna con la naturaleza: era un adorno decorativo de madera instalado por los dueños de la propiedad;

  • Gratitud y una sonrisa: Aunque la llamada resultó ser una falsa alarma, los policías valoraron positivamente la responsabilidad del ciudadano y su deseo de salvar a un animal inocente, agradeciéndole con una sonrisa por su vigilancia.

¿Cree usted que en esta situación la excesiva precaución y preocupación del ciudadano son loables, o fue una precipitación que movilizó innecesariamente a la policía? Personalmente, ¿qué habría hecho usted al ver una figura inmóvil durante una hora a lo lejos? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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