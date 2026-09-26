Un animal misterioso que vivió hace 240 millones de años: sus restos estuvieron 60 años en un museo

Científicos han identificado una especie animal antigua desconocida para la ciencia, que vivió en Tanzania hace casi 240 millones de años. Lo más curioso es que algunos de sus restos fueron descubiertos en 1963 y han estado guardados en un museo desde entonces.

La nueva especie fue nombrada Dinodontosaurus isiyavamanda. No pertenece a los dinosaurios, sino que era un animal herbívoro perteneciente al grupo de los antiguos sinápsidos, parientes de los mamíferos.

El Dinodontosaurus isiyavamanda vivió hace unos 240 millones de años.

Al estudiar sus restos, los científicos han podido ampliar sus conocimientos sobre la evolución y distribución de los animales antiguos.

Los restos de este animal solo se habían encontrado anteriormente en América del Sur. Los nuevos especímenes identificados en Tanzania demuestran que los representantes del Dinodontosaurus también vivieron en territorio africano. Otro aspecto sorprendente del hallazgo es que algunos fósiles estuvieron almacenados en un museo durante más de 60 años antes de ser reexaminados gracias a nuevas investigaciones.

Estos descubrimientos pueden ayudar a comprender mejor la distribución y evolución de los animales que vivieron antes de la aparición de los dinosaurios.