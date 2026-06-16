Construyen estructura con forma de OVNI en las llanuras de China

En las vastas llanuras de Mongolia Interior, China, se ha erigido una galería de arte insólita llamada Prairie Ark. La apariencia exterior del edificio recuerda a un platillo volante estrellado.

Los autores del proyecto se inspiraron en obras de ciencia ficción. Por ello, la galería fue construida deliberadamente en una zona cercana al desierto, escasamente poblada.

Los arquitectos intentaron crear una armonía entre la naturaleza y el diseño futurista. Vista desde lejos, la estructura realmente parece una nave espacial estrellada en la llanura.

La entrada a la galería es gratuita. En el área también hay una torre de observación especial para los visitantes.

El edificio se está convirtiendo no solo en un centro de arte, sino también en un destino popular para turistas y fotógrafos.