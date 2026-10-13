La estrella de «Spider-Man» Tobey Maguire ofició la boda de su exesposa

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La estrella de «Spider-Man» Tobey Maguire ofició la boda de su exesposa

La estrella de «Spider-Man», Tobey Maguire, de 51 años, ofició la ceremonia de boda de su exesposa, Jennifer Meyer, con el director musical Geoffrey (Jeff) Ogunlesi. Así lo informó People.

La boda tuvo lugar el 10 de octubre en el Four Seasons Resort Lanai, ubicado en la isla de Lanai, Hawái. Jennifer Meyer lució un vestido blanco. Lo más destacado de la ceremonia fue que su exmarido, Tobey Maguire, ofició la unión de los recién casados.

Maguire y Meyer se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016. Su proceso de divorcio se finalizó oficialmente el 21 de septiembre de 2026. A pesar de ello, la expareja ha logrado criar a sus hijos juntos y mantener una relación amistosa.

En la boda estuvieron presentes sus hijos: Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, así como la pequeña hija de Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi, nacida en junio de 2026. Entre los invitados se encontraban celebridades como Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Kate Hudson, Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos.

Como dato, Geoffrey Ogunlesi es hijo del multimillonario e inversor nigeriano Adebayo Ogunlesi. Comenzó a salir con Jennifer Meyer en 2023 y anunciaron su compromiso en 2024.

En la serie de fotos, una pareja y un hombre aparecen por separado.
Tobey MaguireJennifer MeyerGeoffrey OgunlesiHawáiBoda
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