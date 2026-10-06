Un famoso escritor fallece el día de la presentación de su nueva novela «Adán y Eva»

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Un famoso escritor fallece el día de la presentación de su nueva novela «Adán y Eva»

La literatura mundial y la élite política británica están de luto. Uno de los autores más leídos del mundo, antiguo diputado activo del Partido Conservador y par, Jeffrey Archer ha fallecido repentinamente a los 86 años. Así lo ha anunciado oficialmente la prestigiosa editorial HarperCollins , que publicaba sus obras.

Se señala que el escritor falleció de forma tranquila y repentina en su hogar, durante una pausa en su proceso creativo. Archer murió en vísperas de la presentación de su nueva obra, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 6 de octubre: «Adán y Eva» (Adam and Eve).

Récords literarios inigualables: cifras y hechos

La editorial HarperCollins destacó que Jeffrey Archer se convirtió en una verdadera leyenda en el mundo editorial:

  • 300 millones de ejemplares: Las obras del autor han vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo y han sido traducidas a 49 idiomas;

  • Años en la cima de las listas: Sus libros lideraron la lista de bestsellers del Sunday Times durante un total de 14 años y cinco meses, y en las listas del New York Times durante cinco años y medio ;

  • Un rico legado literario: Dejó más de 30 novelas importantes, dos obras de teatro, más de 20 colecciones de relatos y cuatro libros infantiles;

  • Sus obras maestras más famosas: Entre las obras que dieron al escritor fama mundial y ganaron el cariño de millones de lectores, se mencionan la saga familiar llena de aventuras «Crónicas de los Clifton» y la famosa novela «Kane y Abel» (Kane and Abel).

Política, escándalo judicial y la Cámara de los Lores

Jeffrey Archer no solo fue un escritor prolífico, sino también una de las figuras políticas más destacadas de Gran Bretaña:

  • Parlamento y par vitalicio: Fue diputado en el Parlamento británico por el Partido Conservador y, en 1992, recibió el título de par vitalicio, ascendiendo al rango de barón por sus servicios al Estado;

  • Juicio sonado y pena de prisión: En 2001, su carrera política sufrió un duro golpe. Fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de perjurio en un caso previo de difamación contra el periódico Daily Star;

  • Regreso a la Cámara de los Lores: Tras salir en libertad en 2003, Archer volvió a integrarse en la Cámara de los Lores del Parlamento británico, donde sirvió como miembro hasta 2024.

La vida de Jeffrey Archer, marcada por tormentas políticas, juicios y grandes vuelos creativos, pasó a la historia como una épica británica clásica.

Jeffrey ArcherHarperCollinsPartido ConservadorCámara de los LoresLiteratura
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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