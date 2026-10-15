Boda inusual ante las pirámides de Egipto: la novia lució el vestido de su madre de hace 30 años

Una de las bodas más memorables y singulares del otoño tuvo lugar en Egipto. Organizada cerca de El Cairo, en la zona de Saqqara, frente a la antigua pirámide escalonada de Zoser, la ceremonia llamó la atención por la elección de la novia de usar el vestido de boda de su madre.

La novia, Regina Khalid, decidió usar en uno de los días más importantes de su vida un vestido de novia con más de 30 años de historia. La tarea de recrear el vestido, que encarna valores familiares y recuerdos, fue confiada a la marca egipcia Salma Osman.

Para la ceremonia diurna, se confeccionó un vestido elegante y único en tafetán de seda color marfil. Los diseñadores buscaron darle un aspecto renovado manteniendo el espíritu original de la prenda.

Uno de los detalles más llamativos del vestido fue la gran flor diseñada para el ramo de la novia. Para su creación, se utilizó la técnica tradicional de elaboración de flores empleada cuando se confeccionó el vestido original de la madre. De esta manera, un detalle histórico del vestido materno se reflejó en el atuendo de la nueva generación.

Para la ceremonia nocturna, el aspecto del vestido se transformó: se retiró el corsé para crear un estilo de dos piezas más ligero y moderno.

El paisaje de las pirámides antiguas, la herencia familiar y su interpretación moderna convirtieron esta boda no solo en un evento lujoso, sino en una ceremonia llena de significado y recuerdos.