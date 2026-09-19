¿Existe un código matemático oculto en la pirámide de Egipto?

La famosa pirámide de Keops en Egipto, la Gran Pirámide de Guiza, podría esconder un sistema matemático relacionado con la Luna, las estrellas y los planetas. Una nueva teoría propuesta por el investigador Saifi Levi sugiere que las dimensiones del edificio contienen patrones numéricos y leyes que reflejan los conocimientos de los antiguos egipcios en matemáticas y astronomía.

Según un periódico británico, Levi estudió las dimensiones fundamentales como la altura, la base y las caras inclinadas de la pirámide. Realizó cálculos basados en las fracciones utilizadas en las matemáticas del antiguo Egipto y señaló que algunos resultados se asemejan a ciclos astronómicos y constantes matemáticas.

El estudio se basa en un artículo publicado en la plataforma SSRN. Sin embargo, este trabajo aún no ha pasado por el proceso formal de revisión por pares.

¿Hay referencias astronómicas en las dimensiones de la pirámide?

Uno de los cálculos de Levi 27,5 dio la cifra. El investigador vincula este indicador con el intervalo entre dos perigeos consecutivos, los puntos donde la Luna está más cerca de la Tierra, es decir, aproximadamente 27,55 días .

Otro cálculo 70 mostró la cifra. Levi vinculó este resultado con el período de aproximadamente 70 días durante el cual la estrella Sirio se vuelve invisible debido al fuerte brillo del Sol.

Afirma que algunos cálculos también podrían coincidir con los movimientos de planetas como Júpiter, Saturno, Venus y Marte. La teoría también menciona posibles vínculos con constantes matemáticas como π (pi) y la Proporción áurea .

Para comprobar si estos patrones surgieron por casualidad, Levi realizó una comparación con las dimensiones de 100 000 modelos de pirámides generados por computadora . Según sus cálculos, aproximadamente 2,4 por ciento de los modelos mostraron resultados similares.

Según el investigador, esto indica que las dimensiones de la pirámide de Guiza podrían haber sido elegidas deliberadamente bajo un cierto orden. Sin embargo, el propio Levi admite que este resultado no prueba que los antiguos egipcios construyeran el edificio como un código matemático o astronómico específico.

¿Cuál fue el propósito real de la construcción de la pirámide?

La Gran Pirámide de Guiza fue construida hace aproximadamente 4 500 años, durante el reinado del faraón Keops. Tradicionalmente se considera parte del complejo funerario de Keops.

Sin embargo, Saifi Levi propone una interpretación diferente. Según su teoría, la pirámide podría no ser solo una tumba, sino también un edificio colosal que sirvió para preservar conocimientos antiguos.

El investigador también sugirió un posible vínculo con la colina primordial sagrada asociada con el inicio de la creación en la mitología egipcia antigua — «Benben» .

Por ahora, estas ideas permanecen a nivel de teoría y requieren investigaciones adicionales por parte de expertos independientes para ser confirmadas.