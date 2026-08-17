La detención de una pareja palestina el día de su boda en Israel genera debate

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, publicó en las redes sociales un video que muestra la detención de una pareja palestina por la policía el día de su boda. El ministro respaldó la actuación de los agentes. Varios medios internacionales informaron sobre el caso.

Según se informó, el incidente ocurrió en el Néguev, en el sur de Israel. De acuerdo con la policía, el cortejo nupcial de la pareja obstaculizaba el tráfico y dificultaba el paso de otros vehículos. Por ello, las fuerzas del orden intervinieron y se llevaron a la pareja.

En el video se ve a la novia y al novio con sus trajes de boda, mientras los agentes de policía los sacan del lugar. Ben-Gvir difundió las imágenes y elogió la actuación policial contra las infracciones de tráfico.

El incidente ocurrió mientras Israel reforzaba los controles contra las infracciones de tráfico relacionadas con los cortejos nupciales.

La reacción de Ben-Gvir ante el incidente generó opiniones diversas en las redes sociales. En particular, las imágenes de la pareja siendo escoltada por la policía con sus trajes de boda llamaron la atención de los usuarios.

Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las medidas legales adoptadas contra la pareja ni sobre su situación posterior.