«Si hubiera bebido y fumado...»: Trump habla sobre su vida y sus hábitos nocivos

·2·Mundo
«Si hubiera bebido y fumado...»: Trump habla sobre su vida y sus hábitos nocivos

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump habló sobre las complejidades de su vida, las presiones políticas diarias y sus hábitos personales, reiterando su postura firme sobre la salud y la disciplina. El jefe de Estado enfatizó que tiene problemas lo suficientemente serios y complejos, pero que los hábitos nocivos no forman parte de ellos.

El presidente reveló que el principio de mantenerse alejado de los malos hábitos es la base de sus inmensos éxitos en la política y en los grandes negocios.

«Si hubiera fumado y bebido, no estaría sentado aquí ahora»

Donald Trump describió su estilo de vida saludable y su alejamiento de los hábitos nocivos de la siguiente manera:

  • Elección personal y determinación: «Tengo algunos problemas muy serios, pero el tabaquismo y el alcohol no están entre ellos. No quiero añadir estas cosas a mi lista de problemas;

  • Factor de éxito: Si hubiera fumado y bebido alcohol, les aseguro que no estaría aquí en este momento», enfatizó.

El famoso principio de Trump: renunciar de por vida a los hábitos nocivos

La postura de Trump contra el alcohol, el tabaco y otras sustancias nocivas ha sido uno de sus principios más importantes a lo largo de toda su vida:

  • Experiencia familiar y lección: Como el político ha señalado en varias ocasiones, la muerte prematura de su hermano Fred Trump debido al alcoholismo fue una gran lección para él desde joven: nunca tocar tales sustancias;

  • Energía y mente clara: Trump demuestra que en la gestión estatal, que exige un alto nivel de estrés, presión constante y trabajo día y noche, solo se pueden lograr resultados estables con un cuerpo sano y una mente clara.

Esta declaración del presidente estadounidense recuerda que, en el mundo moderno, recurrir a hábitos nocivos para superar el estrés y el cansancio no resuelve los problemas; al contrario, el factor clave para el éxito y la longevidad es una elección saludable.

Donald TrumpVida SaludableHábitos NocivosEstados UnidosSalud
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricosCena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricos25 septiembre 07:59Trump quiere cambiar el nombre del océano: ¿aparecerá el «Océano Trump»?Trump quiere cambiar el nombre del océano: ¿aparecerá el «Océano Trump»?12 octubre 10:00Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?23 septiembre 09:48Xi Jinping y Trump califican las negociaciones en la Casa Blanca de «sinceras y profundas»Xi Jinping y Trump califican las negociaciones en la Casa Blanca de «sinceras y profundas»25 septiembre 08:50«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump responde a una pregunta sobre el arma nuclear en Corea del Norte e Irán«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump responde a una pregunta sobre el arma nuclear en Corea del Norte e Irán30 septiembre 12:10Encuentro histórico entre Trump y Xi Jinping: análisis de la primera visita de Estado en 10 añosEncuentro histórico entre Trump y Xi Jinping: análisis de la primera visita de Estado en 10 años25 septiembre 08:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa