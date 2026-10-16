El presidente de los Estados Unidos Donald Trump habló sobre las complejidades de su vida, las presiones políticas diarias y sus hábitos personales, reiterando su postura firme sobre la salud y la disciplina. El jefe de Estado enfatizó que tiene problemas lo suficientemente serios y complejos, pero que los hábitos nocivos no forman parte de ellos.

El presidente reveló que el principio de mantenerse alejado de los malos hábitos es la base de sus inmensos éxitos en la política y en los grandes negocios.

«Si hubiera fumado y bebido, no estaría sentado aquí ahora»

Donald Trump describió su estilo de vida saludable y su alejamiento de los hábitos nocivos de la siguiente manera:

Elección personal y determinación: «Tengo algunos problemas muy serios, pero el tabaquismo y el alcohol no están entre ellos. No quiero añadir estas cosas a mi lista de problemas;

Factor de éxito: Si hubiera fumado y bebido alcohol, les aseguro que no estaría aquí en este momento», enfatizó.

El famoso principio de Trump: renunciar de por vida a los hábitos nocivos

La postura de Trump contra el alcohol, el tabaco y otras sustancias nocivas ha sido uno de sus principios más importantes a lo largo de toda su vida:

Experiencia familiar y lección: Como el político ha señalado en varias ocasiones, la muerte prematura de su hermano Fred Trump debido al alcoholismo fue una gran lección para él desde joven: nunca tocar tales sustancias;

Energía y mente clara: Trump demuestra que en la gestión estatal, que exige un alto nivel de estrés, presión constante y trabajo día y noche, solo se pueden lograr resultados estables con un cuerpo sano y una mente clara.

Esta declaración del presidente estadounidense recuerda que, en el mundo moderno, recurrir a hábitos nocivos para superar el estrés y el cansancio no resuelve los problemas; al contrario, el factor clave para el éxito y la longevidad es una elección saludable.