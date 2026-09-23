En un momento en que persisten las guerras comerciales y las agudas tensiones geopolíticas entre los dos gigantes económicos mundiales, Estados Unidos y China, está ocurriendo un evento histórico sin precedentes que podría cambiar el mapa global. Por primera vez en 11 años, el presidente de la RPC, Xi Jinping, se dirige a EE. UU. en una visita de Estado oficial. En Pekín, el intercambio de visitas entre los líderes de las dos grandes potencias en el lapso de seis meses ha sido calificado como un «punto de inflexión histórico». Durante este encuentro de alto nivel, que se desarrollará del 23 al 25 de septiembre, hora de Pekín, el presidente estadounidense Donald Trump debería recibir personalmente al líder chino directamente en la pista del aeropuerto; un gesto considerado extremadamente raro y sin precedentes en el protocolo diplomático de Trump.

Recordemos que la última visita de Estado oficial de Xi Jinping a EE. UU. tuvo lugar en septiembre de 2015 (bajo la era de Barack Obama); aunque posteriormente participó en cumbres en Mar-a-Lago (2017) y en San Francisco (2023), una visita de Estado de formato completo como esta no se había observado en más de una década. En vísperas de la visita, se llevaron a cabo importantes negociaciones diplomáticas entre el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, donde las partes definieron direcciones de principio basadas en el respeto mutuo, la consideración de los intereses y el control de las tensiones.

¿Podrán la Casa Blanca y Pekín detener las guerras comerciales y forjar un nuevo acuerdo económico global? ¿Cómo influirán las negociaciones entre Trump y Xi Jinping en el destino de Rusia, Ucrania y Taiwán, y será la reunión en Washington el comienzo de un nuevo mundo multipolar?

«11 años de pausa, respeto personal de Trump y una nueva era»: 5 puntos clave de la cumbre

Hechos y detalles más importantes sobre la visita de Xi Jinping a EE. UU.:

Primera visita de Estado en 11 años: El líder de la RPC realiza su primera misión oficial con estatus de visita de Estado completa a EE. UU. desde 2015;

El gesto inesperado de Trump: Se espera que el presidente estadounidense Donald Trump, contraviniendo las costumbres diplomáticas, reciba personalmente a Xi Jinping en el aeropuerto junto a la escalerilla del avión;

Intercambio histórico de seis meses: La realización constante de contactos de alto nivel entre las partes en los últimos seis meses fue calificada por Pekín como una «etapa histórica»;

Negociaciones entre Wang Yi y Marco Rubio: Antes de la reunión, los jefes de diplomacia de ambos países validaron una agenda centrada en la estabilidad estratégica constructiva y la gestión de intereses;

La cuestión de la paz mundial: En el centro de las negociaciones no solo están el comercio y los aranceles, sino también los focos de guerra en el mundo y los problemas de seguridad global.

Historia de las visitas de Xi Jinping a EE. UU. y misión actual

Dinámica de los viajes del líder de la RPC al otro lado del océano y características de la cumbre de 2026:

Criterios y parámetros Visita de Estado de 2015 (era Barack Obama) Visita de Estado histórica de 2026 (era Donald Trump) Estatus del viaje Visita de Estado oficial (Seattle, Washington, Nueva York) Visita de Estado completa (23–25 de septiembre) Nivel de recepción Eventos protocolarios estándar Se espera que Trump reciba personalmente junto al avión en el aeropuerto Estado de las relaciones bilaterales Inicio de la competencia, cooperación económica relativa Era de guerras comerciales y bloqueos tecnológicos Representantes de preparación Diplomáticos clásicos de EE. UU. y la RPC Wang Yi y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio Principales temas abordados Cambio climático y 70 aniversario de la ONU Comercio global, conflicto ruso-ucraniano y seguridad Objetivo geopolítico Demostrar el ascenso de China Acordar un nuevo orden mundial en forma de «G2» (Gran Dos)

Experticia en geopolítica y economía internacional: ¿Por qué esta cumbre es decisiva para el mundo?

Conclusiones de los principales politólogos y analistas de diplomacia internacional:

Restablecimiento de la «química» personal entre Trump y Xi: Donald Trump siempre ha considerado a Xi Jinping con respeto como un líder fuerte durante su mandato; el hecho de que Trump lo reciba junto a la escalerilla es muy valioso para Pekín y servirá para iniciar las negociaciones en un espíritu cálido y de compromiso;

La línea Rubio y Wang Yi: El secretario de Estado Marco Rubio era conocido anteriormente como uno de los políticos más firmes respecto a China; sin embargo, sus discusiones con Wang Yi sobre estabilidad estratégica significan que Washington está dispuesto a evitar una confrontación directa con China y priorizar un acuerdo comercial pragmático;

Ucrania y el mapa mundial: Estados Unidos y China son las dos únicas potencias capaces de resolver todos los grandes conflictos mundiales; se espera que el papel de Pekín en la cuestión ruso-ucraniana y la política de sanciones sean revisados de manera decisiva durante la cumbre;

Impacto en la economía mundial: La flexibilización de las restricciones comerciales por parte de los dos gigantes o la firma de nuevos acuerdos económicos dará mayor libertad en energía y logística a los mercados globales, incluidos los países asiáticos y Asia Central .

La visita de Xi Jinping a Washington es el evento geopolítico más importante del siglo XXI y podría inaugurar un periodo de estabilidad largamente esperado en la política mundial.

¿Cree que la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping podrá poner fin a las guerras comerciales y a la confrontación global? ¿Se puede interpretar la recepción personal del líder chino por parte de Trump en el aeropuerto como una señal de disposición al compromiso de EE. UU., o es simplemente una táctica diplomática sutil? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis del evento histórico que define el futuro del mundo con todos sus amigos!