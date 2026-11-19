Las negociaciones entre los tres líderes mundiales tuvieron lugar el 19 de noviembre en Shenzhen, China, en el marco de la 33ª cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). «Xilin Shanzhuang» La conversación, que tuvo lugar en la residencia estatal, duró casi una hora y media.

«Creo que la reunión fue un 12. En una escala de cero a diez, terminó con 12 puntos. Las negociaciones fueron muy bien», dijo Donald Trump.

El presidente de EE. UU. Donald Trump el presidente ruso en China Vladimir Putin y el presidente de la RPC Xi Jinping dio su máxima calificación al encuentro trilateral celebrado. NBC News según el periodista Gabe Gutierrez, quien habló por teléfono con el jefe de la Casa Blanca, el líder estadounidense describió el diálogo como «maravilloso» y destacó que los participantes de la cumbre lograron establecer «relaciones fantásticas».

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NBC News según el periodista Gabe Gutierrez, el tema central de las conversaciones del líder de Washington fue la resolución pacífica del conflicto en Ucrania . Al mismo tiempo, la situación en torno a Irán apenas se mencionó durante las conversaciones.

Además, Donald Trump y Xi Jinping discutieron en detalle la necesidad de introducir normas y reglas restrictivas básicas en el campo de la inteligencia artificial, a la que el presidente estadounidense llamó «superinteligencia» .

Detalles de la cumbre Información clave y resultados Fecha y lugar 19 de noviembre de 2026, Shenzhen (residencia «Xilin Shanzhuang») Duración Conversación trilateral — ~1,5 horas; diálogo Putin-Trump — ~40 minutos Agenda principal Resolución del conflicto en Ucrania y normas restrictivas para la inteligencia artificial Documento final Declaración de paz conjunta sobre la reducción de riesgos nucleares y la reforma de la ONU

Declaración de paz conjunta y diálogo bilateral

Además de la cumbre general en Shenzhen, se llevaron a cabo negociaciones bilaterales separadas entre Vladimir Putin y Donald Trump que duraron aproximadamente 40 minutos .

Tras la histórica cumbre trilateral, los líderes de Rusia, EE. UU. y China adoptaron una declaración de paz conjunta . En este documento, los líderes de las tres grandes potencias confirmaron oficialmente su compromiso de continuar el diálogo sobre la reducción de riesgos nucleares y reformar la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Cree que la alta calificación de Donald Trump a la cumbre y la declaración de paz conjunta traerán cambios reales en el conflicto de Ucrania y la política global en los próximos meses? ¡Deje su opinión en los comentarios!