La situación de seguridad relacionada con el tráfico de buques mercantes y de carga en las zonas del mar Negro adyacentes a las costas rumanas se está deteriorando drásticamente. Un petrolero que navegaba bajo bandera de San Marino, Wine Trader , sufrió graves daños tras un ataque con drones.

De los 12 miembros de la tripulación a bordo, solo 5 fueron rescatados, y los 7 marineros restantes fueron declarados desaparecidos . Actualmente, las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Señal de socorro e incidentes nocturnos

Detalles del incidente y factores que muestran la tensión en el mar Negro:

Naufragio del petrolero Wine Trader: Este buque emitió oficialmente una señal de socorro (SOS) el 15 de octubre alrededor de las 07:00 de la mañana;

Incendio en un buque cisterna químico: Esa misma noche, un buque especializado en el transporte de productos químicos peligrosos, bajo bandera de las Comoras, Yara J , también sufrió un incendio repentino. Por fortuna, no se registraron víctimas y la tripulación logró extinguir el fuego por sus propios medios;

Zonas de fondeo: Reuters , en el momento del ataque, ambos barcos estaban fondeados en alta mar, cerca de las costas rumanas.

Ataques cerca de las fronteras de la OTAN: 23 víctimas en 10 días

Recientemente, la seguridad de las rutas comerciales marítimas se ha debilitado a un nivel sin precedentes:

Ataques sucesivos: Según la información publicada, en los últimos 10 días, al menos 5 grandes buques de carga han sido blanco de ataques con drones;

Alcance de las pérdidas: Como resultado de estos ataques, un total de 23 marineros han muerto ;

Límite geográfico: Todos los ataques se están llevando a cabo justo fuera de las aguas territoriales de los países miembros de la OTAN, por lo que las autoridades locales evitan por ahora vincular oficialmente las explosiones e incendios a bordo con ataques de drones rusos.

El ataque sistemático a buques mercantes en la cuenca occidental del mar Negro supone un duro golpe para los seguros marítimos internacionales y la logística petroquímica.