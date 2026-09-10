Trágico incendio en un ferry en Filipinas: más de 80 desaparecidos

Una nueva tragedia marítima importante ha ocurrido en el Sudeste Asiático. Un ferry con más de cien personas a bordo se vio repentinamente envuelto en llamas cerca de las costas de la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas. La prestigiosa Reuters agencia de noticias informa, citando a la guardia costera filipina, que al menos 5 personas han fallecido y más de 80 pasajeros y miembros de la tripulación se consideran desaparecidos. Este desastre, ocurrido en medio de la noche en el mar, se convirtió rápidamente en una operación de rescate a gran escala. ¿Cuántas personas había en total en el «MV June Aster», cuántas fueron rescatadas y en qué zona comenzó el incendio? Al final del artículo, les ofreceremos todos los detalles sobre el destino de los desaparecidos y las urgentes labores de búsqueda y rescate que continúan en alta mar.

La irrupción repentina del fuego y el terror en el ferry

La portavoz de la guardia costera filipina, Noemi Kayabyab, reveló los detalles del incidente a la estación de radio local DZXL:

Balanza del «MV June Aster»: El desastre ocurrió en el ferry «MV June Aster» mientras navegaba por las costas de Palawan, y las llamas envolvieron el barco en poco tiempo;

Número de personas a bordo: Según la lista oficial de pasajeros, había un total de 117 pasajeros y 17 miembros de la tripulación, es decir, 134 personas en total;

Fallecidos y supervivientes: Se confirmó oficialmente la muerte de 5 personas; hasta el momento, los rescatistas solo han logrado sacar con vida a 42 ciudadanos del agua;

Estadísticas negras: La agencia aclara que el número de desaparecidos se calculó restando los rescatados y los cuerpos confirmados del número total de personas que estaban en el barco.

«Las llamas se propagaron extremadamente rápido. Hemos movilizado todas nuestras fuerzas navales y aéreas para rescatar a las personas a bordo y llevar a los supervivientes a la costa», declararon los representantes de la guardia costera filipina.

Coordenadas de la tragedia: los rescatistas luchan contra el tiempo

El incidente ocurrió cerca de una zona turística muy transitada por barcos:

Distancia y ubicación: Según la guardia costera, el incendio ocurrió a una distancia de aproximadamente 1,2 millas náuticas (unos 2,2 kilómetros) al noreste de la famosa ciudad de Coron, en la provincia de Palawan;

Situación difícil a pesar de la cercanía a la costa: A pesar de estar cerca de tierra, el humo repentino y el fuego provocaron que los pasajeros saltaran al mar y se dispersaran con la corriente;

Operación ininterrumpida: En estos momentos, las operaciones de búsqueda y rescate continúan sin pausa en el mar con la participación de barcos, helicópteros y buzos especializados.

El destino de más de 80 personas en alta mar

La cuestión más importante y dolorosa que preocupa a muchos es cuántas posibilidades quedan de encontrar supervivientes entre las más de 80 personas que saltaron al agua y desaparecieron durante el incendio. La conclusión más importante es que, el hecho de que el incendio ocurriera a solo 2,2 km de la costa permitió a los rescatistas llegar rápidamente a la zona, pero el horario nocturno y la fuerte corriente complican las labores de búsqueda. El gobierno filipino ha enviado barcos militares adicionales al lugar. En estas horas, la tarea principal de los rescatistas es encontrar a los pasajeros arrastrados por la corriente y evitar que el número de fallecidos aumente. Este naufragio ha demostrado una vez más la debilidad de la seguridad del transporte acuático y de los sistemas contra incendios en Filipinas.

¿Cree usted que un incendio de tal magnitud en un ferry moderno a solo 2 kilómetros de la costa, con la desaparición de más de 80 personas, es consecuencia de la falta de control en el transporte marítimo? ¿Cómo deberían funcionar los sistemas de rescate en estas emergencias en el mar? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta los detalles de esta grave tragedia mundial con sus seres queridos!