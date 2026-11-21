Han circulado informes sobre una serie de incidentes relacionados con daños, explosiones e incendios de petroleros en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de petróleo, durante los meses de octubre y noviembre. Algunas informaciones mencionan que cuatro barcos chocaron contra minas marinas en un solo día, mientras que otras mencionan un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo.

Aumentan los informes sobre el agravamiento de la situación en torno al estrecho de Ormuz. Según la información facilitada, entre la segunda quincena de octubre y noviembre de 2026, varios petroleros se toparon con minas marinas en esta vía navegable estratégica, sufriendo algunos de ellos fuertes explosiones e incendios.

La frecuencia de los incidentes podría suscitar serias preocupaciones no solo para la seguridad del golfo Pérsico, sino también para el mercado energético internacional. Sin embargo, los informes actuales no indican que se haya confirmado plenamente la causa de todas las explosiones, el origen de las minas ni la lista exacta de los barcos dañados.

Se informa que varios petroleros resultaron dañados en noviembre

La información facilitada vincula los sucesos más recientes con los días 17 y 18 de noviembre.

El 18 de noviembre se informó de que cuatro petroleros chocaron contra minas marinas en la parte oriental del estrecho de Ormuz en un solo día, provocando incendios y causando graves daños a los buques.

Un día antes, el 17 de noviembre, la Armada iraní habría anunciado que otros tres petroleros chocaron contra minas y explotaron cerca del estrecho. El informe destaca que uno de los barcos transportaba más de dos millones de barriles de petróleo.