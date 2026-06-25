En la escena política mundial están surgiendo noticias que podrían cambiar completamente la situación geopolítica. El 24 de junio, la cámara baja del Parlamento rumano —la Cámara de Diputados— aprobó un impactante proyecto de ley sobre la unificación con la vecina República de Moldavia.

Esta decisión podría ser el primer paso oficial hacia la unión bajo una sola bandera de dos estados hermanos, un tema debatido durante muchos años.

Inicio sin votación: ¿qué es el procedimiento de «aprobación tácita»?

Lo más curioso es que este documento no fue aprobado mediante los debates y votaciones tradicionales, sino « aprobación tácita » (silent adoption) bajo este procedimiento.

Según esta regla inusual de la legislación rumana:

Si un proyecto de ley no es debatido en el pleno del Parlamento en un plazo de 45 días ni es rechazado oficialmente...

se considera automáticamente aprobado por dicha cámara.

SOS Romania Este proyecto, impulsado por el partido SOS Romania, pasó el filtro de la cámara baja precisamente mediante este procedimiento. El proyecto de ley propone que el Parlamento rumano decida la unificación del país con Moldavia y autorice al gobierno a iniciar negociaciones inmediatas con las autoridades de Chisinau para formalizar el proceso.

La preocupación de Maia Sandu y la presión de Rusia

Esta iniciativa no es solo un deseo de Rumania. En enero de este año, la presidenta de Moldavia Maia Sandu también apoyó abiertamente la idea de la unificación de ambos estados. En una entrevista para el podcast británico The Rest is Politics declaró que, si se realizara un referéndum común sobre este asunto, ella personalmente votaría «sí» a la unificación.

La opinión de la presidenta: «En la situación geopolítica actual, para un estado pequeño como Moldavia es cada vez más difícil desarrollarse como una democracia independiente y resistir las presiones externas, especialmente la influencia de Rusia».

Especialmente en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la unificación con Rumania se ve para Moldavia como un «plan B» que garantiza la seguridad y permite una integración más rápida en la familia de la Unión Europea.

Cifras y hechos: ¿está preparado el pueblo?

Los vínculos entre ambos estados ya están profundamente arraigados. Por ejemplo, más de un tercio de la población de 2,4 millones de habitantes de Moldavia posee también la ciudadanía (pasaporte) rumana. Además, Rumania es el socio comercial más importante de Moldavia y Bucarest ha ayudado enormemente a Chisinau a reducir su dependencia energética de Rusia.

Sin embargo, las opiniones entre la población aún no son unánimes. Los resultados de la última encuesta social realizada en marzo de 2026 fueron los siguientes:

Estado A favor de la unificación En contra de la unificación Rumania 72% El resto Moldavia 42% 47%

¿Cuál es el siguiente paso?

Aunque la cámara baja haya aprobado la ley «tácitamente», esto aún no es una decisión final. Ahora, la iniciativa pasará a debate en la cámara alta del Parlamento rumano — el Senado y será el Senado quien ponga el punto final. Si el Senado también aprueba esta ley, el mapa y el equilibrio político de Europa podrían cambiar por completo.

¡Nosotros seguiremos observando la situación!