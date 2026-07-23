Ataque con drones a un petrolero en el Mar Negro: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán emite una declaración contundente

En la noche del 19 al 20 de julio, en la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC/KTK) en el Mar Negro, un NELSA petrolero que cargaba petróleo kazajo fue blanco de un ataque con drones. El ataque provocó un incendio en el barco, pero fue extinguido gracias a medidas rápidas.

Zamin.uz presenta los detalles del incidente, el estado del buque y la reacción oficial de Kazajistán.

1. Detalles del ataque: ¿Qué sucedió en el petrolero NELSA?

Según el servicio de prensa del CPC, mientras el petrolero NELSA cargaba petróleo junto a la unidad de amarre portátil VPU-1, el dron impactó en la parte trasera del costado derecho del buque, entre la superestructura y la sala de máquinas.

Incendio y extinción: El impacto del dron provocó un incendio en la cubierta y los compartimentos del petrolero. La brigada de carga y los servicios de emergencia del CPC extinguieron completamente el fuego en pocas horas.

Consecuencias: No se registraron víctimas ni derrames de petróleo. Actualmente se está evaluando el estado técnico del buque y el monto de los daños.

Información sobre el petrolero: El NELSA (IMO 9408205) fue construido en 2010 y anteriormente se conocía con los nombres de FRONT NJORD y FAST KATHY . Este buque ha sido incluido en las listas de sanciones por el Reino Unido (diciembre de 2024), la Unión Europea (mayo de 2025), Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia y Ucrania.

2. Ataques consecutivos en la terminal del CPC

En los últimos días, los ataques con drones contra petroleros que transportan petróleo kazajo y alrededor de la terminal del CPC han aumentado drásticamente:

18 de julio: Ataque con drones contra el petrolero Nordic Zenith cerca de la terminal del CPC.

19 de julio: Drones atacaron a los petroleros ASIA y NISSOS IOS que participaban en la carga de petróleo kazajo. Se produjeron incendios en los barcos, pero se evitó el derrame de petróleo y las operaciones de carga se reanudaron esa misma noche.

Enero de 2026: Tres petroleros que se dirigían a la terminal marítima del consorcio en el Mar Negro habían sido atacados.

3. Reacción contundente de Kazajistán: «Exigimos que se reparen los daños»

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán calificó estos ataques como una agresión inaceptable contra los intereses económicos del país.

El Ministerio exigió el cese inmediato de los ataques contra los buques e infraestructuras utilizados para exportar petróleo kazajo. También informó que Astaná está evaluando los daños y se reserva el derecho de exigir una compensación conforme al derecho internacional.

Crónica de los últimos ataques en la terminal del CPC

Hora / Fecha Petrolero(s) atacado(s) Consecuencias Enero de 2026 3 petroleros Ataques a buques que se dirigían a la terminal del CPC 18 de julio Nordic Zenith Ataque con drones cerca de la terminal del CPC 19 de julio ASIA, NISSOS IOS Incendio, sin derrame de petróleo, carga detenida temporalmente y reanudada 19–20 de julio NELSA Incendio en cubierta, sin víctimas, daños técnicos en evaluación

Para información: El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) reúne a empresas de Rusia, Estados Unidos y Kazajistán. Es la principal ruta de exportación del petróleo de los tres grandes yacimientos kazajos: Tengiz, Kashagan y Karachaganak hacia el mercado mundial.