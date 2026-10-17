Cumbre de Bakú: Turquía y más de 10 países boicotean el discurso del presidente israelí

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Cumbre de Bakú: Turquía y más de 10 países boicotean el discurso del presidente israelí

Un grave incidente diplomático tuvo lugar durante la cumbre internacional celebrada en Bakú, capital de Azerbaiyán. En la 7ª cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA), la delegación encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan así como representantes de más de 10 países, abandonaron la sala de reuniones en señal de protesta durante la intervención del presidente israelí Isaac Herzog declarando un boicot abierto.

Este paso demostró la posición firme e inflexible de varios Estados frente a la política de Tel Aviv en el contexto de la aguda crisis geopolítica en Oriente Medio.

Demarche en la cumbre de Bakú: ¿Cómo ocurrió el incidente?

Durante la 7ª cumbre de la CICA celebrada el 15 de octubre, los hechos que atrajeron la atención de los círculos diplomáticos internacionales:

  • Protesta durante el discurso: En el momento en que el jefe de Estado israelí, Isaac Herzog, subió al podio, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, se levantó y abandonó la sala;

  • Apoyo a gran escala: Tras el jefe de la diplomacia turca, los representantes oficiales y miembros de las delegaciones de más de 10 países participantes en la cumbre también abandonaron la sala;

  • Señal diplomática: Este gesto causó más revuelo que las declaraciones oficiales de la cumbre, convirtiéndose en una nueva y clara manifestación del creciente aislamiento diplomático y la presión sobre los líderes israelíes en el ámbito internacional.

Razones geopolíticas detrás del boicot

Esta fuerte protesta está directamente relacionada con las operaciones militares y la crisis humanitaria en curso en Oriente Medio, especialmente en Gaza y el Líbano:

  • La postura firme de Ankara: Turquía ha condenado enérgicamente en los últimos meses las operaciones militares de Israel y sus acciones contra civiles, exigiendo la imposición de restricciones estrictas a nivel de organizaciones internacionales;

  • Solidaridad regional: La salida simultánea de representantes de más de 10 países demostró que numerosos Estados de Asia y del mundo islámico actúan como un frente unido en este asunto.

Este incidente en la cumbre de Bakú demuestra que las diferencias políticas se están profundizando en las grandes plataformas de debate sobre seguridad y cooperación regional.

AzerbaiyánCumbre de BakúCICAHakan FidanIsaac Herzog
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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